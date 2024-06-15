Барелла забил 10-й гол за Италию – Албании на Евро-2024. Хавбек «Интера» обошел Тотти – он лучший бомбардир сборной в нынешнем составе
Николо Барелла забил 10-й гол в составе сборной Италии.
Полузащитник отличился на 16-й минуте матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Албании (2:1).
Он обошел Франческо Тотти по количеству голов за сборную. На счету Тотти 9 забитых мячей в 58 матчах, у Бареллы – 10 в 54.
Николо делит 33-е место в списке лучших бомбардиров в истории команды с четырьмя другими игроками.
Барелла – лучший бомбардир среди нынешнего состава сборной Италии.
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