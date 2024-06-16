Кавазашвили о сборной России: «Товарищеские матчи с посредственными соперниками не вызывают никаких эмоций»

Анзор Кавазашвили сообщил, что товарищеские матчи России не вызывают эмоций.

отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

«Матчи сборной России являются праздником для меня только в одном случае: когда мы играем с по-настоящему именитыми сборными. Например, с Бразилией, , Англией, Германией, Испанией, Францией и другими командами такого калибра.

А когда наша национальная команда играет только товарищеские игры, которые ни на что не влияют, еще и с посредственными соперниками, то у меня такие встречи не вызывают никакого восторга или восхищения, никаких эмоций. Такие игры я могу даже не смотреть», – сообщил бывший вратарь сборной СССР.

Последними соперниками сборной России в товарищеских матчах были Куба (8:0), Сербия (4:0) и Беларусь (4:0).