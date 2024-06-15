«Зенит» мог бы вырастить своего Ямаля, если бы делал ставку на воспитанников, а не легионеров». Петржела о вингере сборной Испании
Властимил Петржела рассказал, как «Зениту» вырастить своего Ламина Ямаля.
– По тому, какую игру показала Испания, можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Если не случится чего-то неожиданного. Они хорошо начали, но что будет потом – никто не знает.
Что касается Ямаля, то это очень талантливый молодой футболист.
– Есть ли в РПЛ такие же таланты?
– Я не знаю. Но если бы «Зенит» делал ставку на воспитанников, а не легионеров, то он мог бы вырастить своего Ямаля, – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
Педри в свое время посадил на скамейку Коутиньо за 150 миллионов
Настоящим талантам никто не мешает
как из 11 игроков может быть 15 легов?
а чего тока 15 насчитал? у нас 30 легов!
во что зависть и злоба творит с людьми!(((
и последний вопрос - твой клуб куда отскочил?)))
Если бы этот наконец заткнулся.
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Очепятка одновременно в заголовке и в тексте - это мощно)