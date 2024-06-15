«Зенит» мог бы вырастить своего Ямаля, если бы делал ставку на воспитанников, а не легионеров». Петржела о вингере сборной Испании

Властимил Петржела рассказал, как «Зениту» вырастить своего Ламина Ямаля.

– По тому, какую игру показала , можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Если не случится чего-то неожиданного. Они хорошо начали, но что будет потом – никто не знает.

Что касается , то это очень талантливый молодой футболист.

– Есть ли в такие же таланты?

– Я не знаю. Но если бы « » делал ставку на воспитанников, а не легионеров, то он мог бы вырастить своего Ямаля, – сказал бывший главный тренер петербуржцев.