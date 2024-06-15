«Зенит» мог бы вырастить своего Ямаля, если бы делал ставку на воспитанников, а не легионеров». Петржела о вингере сборной Испании

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Властимил Петржела Евро-2024 Ламин Ямаль Футбол

Властимил Петржела рассказал, как «Зениту» вырастить своего Ламина Ямаля.

– По тому, какую игру показала Испания, можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Если не случится чего-то неожиданного. Они хорошо начали, но что будет потом – никто не знает.

Что касается Ямаля, то это очень талантливый молодой футболист.

– Есть ли в РПЛ такие же таланты?

– Я не знаю. Но если бы «Зенит» делал ставку на воспитанников, а не легионеров, то он мог бы вырастить своего Ямаля, – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

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21 комментарий
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Ямал посадил на скамейку Рафинью, купленного за 70 миллионов
Педри в свое время посадил на скамейку Коутиньо за 150 миллионов
Настоящим талантам никто не мешает
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Чехия могла бы вырастить нового Недведа, но вместо того что бы вкладывать деньги в футбол и жить мирно, спонсирует режим нелигетимного президента и тратит налоги работяг на новую партию муки для зели:))
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Ответ rigobersong
Чехия могла бы вырастить нового Недведа, но вместо того что бы вкладывать деньги в футбол и жить мирно, спонсирует режим нелигетимного президента и тратит налоги работяг на новую партию муки для зели:))
В Чехии футбол содержится на частные средства.
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Ага, Алания в стиле Атлетик Бильбао чисто на своих местных уже который год добивается повышения в РПЛ то напрямую то через стыковые и каждый раз бракуют из-за недостроенного нового стадиона, зато за Зенитом интересно наблюдать, из 11 игроков 15 легионеров и те отскочили от Балтики
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Ответ Пнин
Своего Ямаля вырастить невозможно - слово "талант" ещё не отменили (если Вы не Черчесов, конечно). Но, конечно, в "Зените" очень давно не появлялось сильных своих воспитанников. На команду с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Быстровым смотреть было намного приятнее.
то был другой Зенит, который не был развращен деньгами и необоснованным высокомерием, игроки бились за клуб, а сейчас это сборище бразильцев которая даже 3 место в группе ЛЧ занять не может в слабых группах, и бесхребетный тренер впридачу
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Ответ predMBAPPE
Ага, Алания в стиле Атлетик Бильбао чисто на своих местных уже который год добивается повышения в РПЛ то напрямую то через стыковые и каждый раз бракуют из-за недостроенного нового стадиона, зато за Зенитом интересно наблюдать, из 11 игроков 15 легионеров и те отскочили от Балтики
нельзя так напиваться на рубль)
как из 11 игроков может быть 15 легов?
а чего тока 15 насчитал? у нас 30 легов!
во что зависть и злоба творит с людьми!(((
и последний вопрос - твой клуб куда отскочил?)))
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Ответ Bazilic
Ямал посадил на скамейку Рафинью, купленного за 70 миллионов Педри в свое время посадил на скамейку Коутиньо за 150 миллионов Настоящим талантам никто не мешает
Вот только у нас лига без задач. Сделать упор на молодежь, чтобы попробовать ее продавать - это могло бы сработать.
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Ответ Bazilic
Ямал посадил на скамейку Рафинью, купленного за 70 миллионов Педри в свое время посадил на скамейку Коутиньо за 150 миллионов Настоящим талантам никто не мешает
Пежри на сажал Коутиньо, Филиппе получил несколько травм в сезоне 20/21, а до них был основным
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Аполитично рассуждаешь! Задача не ростить местных кудесников мяча, а радовать большого босса!
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Что он несёт? Даже из всех топ-клубов только Барса выпускает такое количество юных дарований. Остальные клубы нервно курят в сторонке.
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Своего Ямаля вырастить невозможно - слово "талант" ещё не отменили (если Вы не Черчесов, конечно). Но, конечно, в "Зените" очень давно не появлялось сильных своих воспитанников. На команду с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Быстровым смотреть было намного приятнее.
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Ну да, пан Власта, по ставкам - это точно к тебе. Вы тоже, мил человек, могли бы вырастить в себе Гвардиолу, если б сделали ставку на саморазвитие, а не на "36 красное"
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Ямал в конкуренции место пробил, кстати, с игроком сборной Бразилии)
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А если бы чешских тренеров не звал, то они бы сейчас и не звиздели
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Петржела, а где твои чешские Ямали?)
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Зенит мог бы вырастить и своего Петржелу.
Если бы этот наконец заткнулся.
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"«Зенит» делал ставку на воспитанников, а на легионеров"
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Очепятка одновременно в заголовке и в тексте - это мощно)
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Спасибо, не надо. У нас уже есть один такой распиаренный бегунок с паспортом и крашенными волосами
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Сказал человек, который сразу же притащил с собой свору чешских игроков среднего пошиба.
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Сравнивать академии Барселоны и Зенита глупо
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Ну да , в Барсе же легионеры не играют..
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