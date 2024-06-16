Стоунз уверен, что Фоден может стать лучшим на Евро-2024 и должен считаться игроком уровня Мбаппе и Беллингема: «100%. Он просто невероятен. Пришло время показать миру, на что Фил способен»

Джон Стоунз считает, что Филип Фоден может стать лучшим футболистом Евро-2024.

– Да. Я предвзят, но думаю, что он просто невероятен. Он играет так здорово, как будто он в парке. Чувствуется, что он многое привнес в свою игру. Голы, зрелость, понимание ситуаций, прессинг. У него был потрясающий сезон, и я надеюсь и уверен, что это перенесется на чемпионат Европы.

– Должен ли он рассматриваться как игрок уровня и ?

– Да, сто процентов. Думаю, идет на пользу то, что к нему приковано не все внимание. Мы все знаем, насколько он хорош, что дает команде. И такие турниры заставляют раскрываться, и, возможно, пришла пора показать миру, на что он действительно способен, – отметил защитник сборной .