Стоунз уверен, что Фоден может стать лучшим на Евро-2024 и должен считаться игроком уровня Мбаппе и Беллингема: «100%. Он просто невероятен. Пришло время показать миру, на что Фил способен»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Евро-2024 Джон Стоунз Килиан Мбаппе Филип Фоден Джуд Беллингем Футбол

Джон Стоунз считает, что Филип Фоден может стать лучшим футболистом Евро-2024.

– Да. Я предвзят, но думаю, что он просто невероятен. Он играет так здорово, как будто он в парке. Чувствуется, что он многое привнес в свою игру. Голы, зрелость, понимание ситуаций, прессинг. У него был потрясающий сезон, и я надеюсь и уверен, что это перенесется на чемпионат Европы.

– Должен ли он рассматриваться как игрок уровня Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема?

– Да, сто процентов. Думаю, Филу идет на пользу то, что к нему приковано не все внимание. Мы все знаем, насколько он хорош, что дает команде. И такие турниры заставляют раскрываться, и, возможно, пришла пора показать миру, на что он действительно способен, – отметил защитник сборной Англии.

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4 комментария
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Так фоден сильнее распиаренного мадридского полена:))
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Фоден образца этого сезона точно игрок не ниже уровня Киллиана Мбаппе и Джуда Беллингема, так что я не удивлюсь если он затмит их на этом турнире.
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Давно ли Беллингем достиг уровня Мбаппе?
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