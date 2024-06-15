Матчи сборной Италии на Евро 2024

Действующий чемпион Европы сборная Италии забронировала за собой место на Евро 2024 одной из последних во многом из-за сложных соперников в квалификации. Англичане оказались на голову сильнее всех, а за второе место развернулась борьба с украинцами. Разрешилась она лишь в последнем туре. Благодаря гостевой ничьей итальянцы заняли второе место. Но судьба приготовила новое испытание. Соперники по группе В на чемпионате Европы будут не менее сложными. Играть предстоит с командами Испании, Хорватии и Албании. Успокаивать может только то, что в число 16 сильнейших при определенных обстоятельствах можно попасть и с третьего места.

Групповой этап. Тур 1

15 июня, 22:00. Италия (2:1) Албания, BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 2

20 июня. 22:00. Испания — Италия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Групповой этап. Тур 3

24 июня. 22:00. Хорватия — Италия, Лейпциг Штадиум

К решающим поединкам в группе итальянцы должны походить имея в активе после первого тура три очка, иначе нет никакого смысла рассуждать о шансах на повторение успеха трехлетней давности. Время начала матчей указано московское.