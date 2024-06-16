Финиди Джордж ушел из сборной Нигерии после конфликта с Осимхеном на фоне поражения от Бенина. Виктор раскритиковал тренера, намекнувшего на его нежелание помочь команде

Финиди Джордж ушел из сборной Нигерии после конфликта с Виктором Осимхеном.

Главный тренер «Суперорлов» обвинил форварда « » в поражении команды от Бенина (1:2) в квалификации ЧМ-2026.

был вынужден отказаться от участия в этом матче из-за травмы. Финиди, возглавивший сборную в апреле этого года, намекнул на то, что игрок не желал приезжать в сборную. Тренер заявил, что «не может умолять Осимхена сыграть».

Нападающий пришел в ярость и раскритиковал специалиста, записав видео в соцсети.

«Я потерял всяческое уважение к этому человеку. Теперь, после пары плохих игр (до поражения от нигерийцы не смогли обыграть дома сборную ЮАР – 1:1, прим. Sports), все обвиняют меня. Я знаю, сколько травм получал в сборной , я всегда старался изо всех сил, но теперь все нападают на меня», – сообщил Осимхен.

Также игрок заявил, что записал беседу с по поводу травмы, так как предполагал, что ситуация будет использована против него.

После 4 матчей квалификации Нигерия набрала 3 очка (3 ничьи, 1 поражение) и занимает 5-е место в группе из 6 команд.