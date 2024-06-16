Финиди Джордж ушел из сборной Нигерии после конфликта с Осимхеном на фоне поражения от Бенина. Виктор раскритиковал тренера, намекнувшего на его нежелание помочь команде

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Финиди Джордж ушел из сборной Нигерии после конфликта с Виктором Осимхеном.

Главный тренер «Суперорлов» обвинил форварда «Наполи» в поражении команды от Бенина (1:2) в квалификации ЧМ-2026. 

Виктор был вынужден отказаться от участия в этом матче из-за травмы. Финиди, возглавивший сборную в апреле этого года, намекнул на то, что игрок не желал приезжать в сборную. Тренер заявил, что «не может умолять Осимхена сыграть».

Нападающий пришел в ярость и раскритиковал специалиста, записав видео в соцсети. 

«Я потерял всяческое уважение к этому человеку. Теперь, после пары плохих игр (до поражения от Бенина нигерийцы не смогли обыграть дома сборную ЮАР – 1:1, прим. Sports), все обвиняют меня. Я знаю, сколько травм получал в сборной Нигерии, я всегда старался изо всех сил, но теперь все нападают на меня», – сообщил Осимхен. 

Также игрок заявил, что записал беседу с Финиди Джорджем по поводу травмы, так как предполагал, что ситуация будет использована против него.

После 4 матчей квалификации Нигерия набрала 3 очка (3 ничьи, 1 поражение) и занимает 5-е место в группе из 6 команд.

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4 комментария
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У тебя Чуквезе, Ивоби с Лукманом в атаке против Бенина, блин. Нужно быть супер наглым, чтобы пытаться вину на Осимхена скидывать
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Не думаю, что Финиди неправ. Осимхет зазвездился.
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Там вообще Нигерия не выиграла ни одного матча из 4 стартовых в отборе.
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+3
Вот кому-то повезет с Витей. В лучшем случае Конте, в худшем - кто за него ещё и деньги заплатит
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