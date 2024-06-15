Обзор матча Италия — Албания, группы B на Евро 2024, 15.06.2024
Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов континента.
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Вторая игра в этой группе началась очень неожиданно и с обновления рекорда чемпионатов Европы — Албания открыла счет уже на 22-й секунде. Это сделал полузащитник итальянского «Сассуоло» Недим Байрами, пробивший в ближний угол над руками Джанлуиджи Доннаруммы. Таким образом албанец забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы и переписал рекорд Дмитрия Кириченко, который в 2004 году отличился на 65-й секунде.
Впрочем, столь обескураживающее начало не смутило команду Лучано Спаллетти, и она отыгралась уже на 10-й минуте. Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подключился к розыгрышу углового удара и головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот Томаса Стракоши.
Дальше — больше: уже через шесть минут действующие чемпионы Европы вышли вперед. Одноклубник Бастони Николо Барелла подкараулил отскок в штрафной площади албанцев и отменным ударом вывел свою команду вперед — 2:1.
До перерыва у итальянцев было еще несколько хороших моментов для взятия ворот. Так, на 33-й минуте мог забить еще один игрок «Интера» Давиде Фраттези, но после его удара мяч угодил в штангу.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество итальянцев счет до перерыва так и не изменился.
В начале второго тайма рисунок игры не слишком изменился. Албанцы продолжили играть вторым номером, а итальянцы старались найти момент у ворот Стракоши. Но в отличие от первого тайма действовали они уже не так изобретательно и без остроты.
Впрочем и у своих ворот команда Лучано Спаллетти не позволяла албанцам создавать моменты у ворот Доннаруммы.
Даже в самой концовке матча футболисты сборной Италии продолжили контролировать мяч, минимизируя шансы албанцев провести спасительную атаку. Но все-таки шанс у Албании был и весьма хороший: Рей Манай под углом выскочил один на один с Доннаруммой, перебросил мяч через голкипера, но не попал в створ ворот.
В итоге счет, который был установлен еще в первом тайме, так и продержался до финального свистка.
Следующие свои матчи команды проведут 20 июня: Италия сыграет с Испанией, а Албания — с Хорватией.
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- Дата проведения
- 15 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Италия –
Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко (Дармиан, 83), Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттези, Пеллегрини (Кристанте, 77), Кьеза (Камбьязо, 77), Скамакка (Ретеги, 83).
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Албания –
Стракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Байрами (Мучи, 87), Рамадани, Аслани, Асани (Ходжа, 68), Сефери (Лячи, 68), Броя (Манай, 77).
- Предупреждения:
- Пеллегрини (21), Калафьори (51), Броя (51), Ходжа (74).
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