Обзор матча Италия — Албания, группы B на Евро 2024, 15.06.2024

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Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов континента.

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Вторая игра в этой группе началась очень неожиданно и с обновления рекорда чемпионатов Европы — Албания открыла счет уже на 22-й секунде. Это сделал полузащитник итальянского «Сассуоло» Недим Байрами, пробивший в ближний угол над руками Джанлуиджи Доннаруммы. Таким образом албанец забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы и переписал рекорд Дмитрия Кириченко, который в 2004 году отличился на 65-й секунде.

Впрочем, столь обескураживающее начало не смутило команду Лучано Спаллетти, и она отыгралась уже на 10-й минуте. Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подключился к розыгрышу углового удара и головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот Томаса Стракоши.

Дальше — больше: уже через шесть минут действующие чемпионы Европы вышли вперед. Одноклубник Бастони Николо Барелла подкараулил отскок в штрафной площади албанцев и отменным ударом вывел свою команду вперед — 2:1.

До перерыва у итальянцев было еще несколько хороших моментов для взятия ворот. Так, на 33-й минуте мог забить еще один игрок «Интера» Давиде Фраттези, но после его удара мяч угодил в штангу.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество итальянцев счет до перерыва так и не изменился.

В начале второго тайма рисунок игры не слишком изменился. Албанцы продолжили играть вторым номером, а итальянцы старались найти момент у ворот Стракоши. Но в отличие от первого тайма действовали они уже не так изобретательно и без остроты.

Впрочем и у своих ворот команда Лучано Спаллетти не позволяла албанцам создавать моменты у ворот Доннаруммы.

Даже в самой концовке матча футболисты сборной Италии продолжили контролировать мяч, минимизируя шансы албанцев провести спасительную атаку. Но все-таки шанс у Албании был и весьма хороший: Рей Манай под углом выскочил один на один с Доннаруммой, перебросил мяч через голкипера, но не попал в створ ворот.

В итоге счет, который был установлен еще в первом тайме, так и продержался до финального свистка.

Следующие свои матчи команды проведут 20 июня: Италия сыграет с Испанией, а Албания — с Хорватией.

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Италия – Албания 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
15 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Байрами, 1:1 – 11 Бастони, 2:1 – 16 Барелла.
ИталияДоннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко (Дармиан, 83), Жоржиньо, Барелла (Фолоруншо, 90), Фраттези, Пеллегрини (Кристанте, 77), Кьеза (Камбьязо, 77), Скамакка (Ретеги, 83).
АлбанияСтракоша, Хюсай, Джимшити, Айети, Митай, Байрами (Мучи, 87), Рамадани, Аслани, Асани (Ходжа, 68), Сефери (Лячи, 68), Броя (Манай, 77).
Предупреждения:
Пеллегрини (21), Калафьори (51), Броя (51), Ходжа (74).

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