Обзор матча Италия — Албания, группы B на Евро 2024, 15.06.2024

Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов континента.

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Вторая игра в этой группе началась очень неожиданно и с обновления рекорда чемпионатов Европы — Албания открыла счет уже на 22-й секунде. Это сделал полузащитник итальянского «Сассуоло» Недим Байрами, пробивший в ближний угол над руками Джанлуиджи Доннаруммы. Таким образом албанец забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы и переписал рекорд Дмитрия Кириченко, который в 2004 году отличился на 65-й секунде.

Впрочем, столь обескураживающее начало не смутило команду Лучано Спаллетти, и она отыгралась уже на 10-й минуте. Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони подключился к розыгрышу углового удара и головой с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ворот Томаса Стракоши.

Дальше — больше: уже через шесть минут действующие чемпионы Европы вышли вперед. Одноклубник Бастони Николо Барелла подкараулил отскок в штрафной площади албанцев и отменным ударом вывел свою команду вперед — 2:1.

До перерыва у итальянцев было еще несколько хороших моментов для взятия ворот. Так, на 33-й минуте мог забить еще один игрок «Интера» Давиде Фраттези, но после его удара мяч угодил в штангу.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество итальянцев счет до перерыва так и не изменился.

В начале второго тайма рисунок игры не слишком изменился. Албанцы продолжили играть вторым номером, а итальянцы старались найти момент у ворот Стракоши. Но в отличие от первого тайма действовали они уже не так изобретательно и без остроты.

Впрочем и у своих ворот команда Лучано Спаллетти не позволяла албанцам создавать моменты у ворот Доннаруммы.

Даже в самой концовке матча футболисты сборной Италии продолжили контролировать мяч, минимизируя шансы албанцев провести спасительную атаку. Но все-таки шанс у Албании был и весьма хороший: Рей Манай под углом выскочил один на один с Доннаруммой, перебросил мяч через голкипера, но не попал в створ ворот.

В итоге счет, который был установлен еще в первом тайме, так и продержался до финального свистка.

Следующие свои матчи команды проведут 20 июня: Италия сыграет с Испанией, а Албания — с Хорватией.

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