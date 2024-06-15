Матчи сборной Албании на Евро 2024

Сборную Албании уже успели записать в аутсайдеры. Команда всего второй раз в истории смогла выйти на крупный футбольный турнир, причем в квалификации заняла первое место в достаточно крепкой компании с поляками и чехами. Состав представляют опытные футболисты, выступающие в итальянских, английских и испанских клубах. В любом другом квартете на Евро 2024 можно было говорить о раскладах и строить планы, но только не в «группе смерти» с командами Испании, Хорватии и Италии. Теоретически выход в плей-офф возможен и с третьего места, но кого тогда отправить на четвертое.

Групповой этап. Тур 1

15 июня, 22:00. Италия (2:1) Албания, BVB-Штадион, Дортмунд

Групповой этап. Тур 2

19 июня. 16:00. Хорватия — Албания, Фолькспаркштадион, Гамбург

Групповой этап. Тур 3

24 июня. 22:00. Албания — Испания, Дюссельдорф Арена, Дюссельдорф

Когда от команды нет больших ожиданий, ей нечего терять, обычно получается невозможное. Албанцы все прекрасно понимают и готовы преподнести сенсацию. Время начала матчей указано московское.