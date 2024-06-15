Во второй день Евро 2024 состоится три поединка. Будут играть представители двух групп. Центральным матчем дня, а, возможно и всего тура, станет матч сборных Испании и Хорватии.

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Евро 2024 по футболу – прогноз на сегодня 16 июня

Третий игровой день Евро 2024 начнется с матча в группе D между сборными Нидерландов и Польши, а продолжится двумя поединками в группе С, где свой первый матч проведут главные фавориты турнира англичане.

16:00. Группа D. Польша — Нидерланды, Фолькспаркштадион, Гамбург

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Чемпионат еще не стартовал, а обе команды накрыл травмопад. В первую очередь это касается сборной Польши. Аркадиуш Милик в контрольном поединке против сборной Украины травмировал колено, Кароль Свидерски бурно отпраздновал забитый мяч в ворота сборной Турции и травмировал голеностоп. Кроме того матч с «оранжевыми» пропустит Роберт Левандовски. В команде Рональда Кумана не будет Френки де Йонга, Тена Копмейнерса и Брайана Бробби. При этом потенциал у сборной Нидерландов куда выше, она в полной мере может претендовать на попадание, как минимум, в восьмерку сильнейших. Поляки неплохо провели контрольные матчи, но с соперником им не совладать. Коэффициенты букмекеров:

победа сборной Польши — от 5,40 (Leon) до 6,40 (Pari)

победа сборной Нидерландов — от 1,58 (BetBoom, Tennisi) до 1,62 (Olimpbet)

19:00. Группа С. Словения — Дания, Штутгарт Арена, Штутгарт

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТМ 2,5

Сборные Словении и Дании вряд ли успели соскучиться друг по другу, ведь совсем недавно они дважды сыграли в одной отборочной группе к Евро 2024. Датчане выиграли на своем поле и свели вничью матч в гостях. Именно результаты личных встреч позволили скандинавам занять первое место. Всем памятно выступление сборной Дании на Евро 2020. Тогда они довольно неожиданно смогли дойти до полуфинала, где уступили в дополнительное время англичанам. Словенцы редко попадают на крупные футбольные форумы, но стремятся показать себя с лучшей стороны. Третье место в группе вполне реально, почему бы сразу не преподнести сюрприз. Букмекеры считают, что не выйдет.

победа сборной Словении — от 5,00 (Leon, 1Win, Tennisi) до 5,40 (Лига Ставок)

победа сборной Дании — от 1,75 (1Win, Tennisi) до 1,78 (Лига Ставок, Olimpbet, Winline)

22:00. Группа С. Сербия — Англия, Арена АуфШальке, Гельзенкирхен

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Матчи с участием сборной Англии вызывают огромный интерес. Болельщики делятся на два лагеря. Одни считают, что уж на этот раз команде Гарета Саутгейта никто не помешает выиграть трофей. Другие напоминают про почти 60 лет без побед и многочисленные предыдущие созывы, которые никогда не оправдывали ожиданий. Первый матч вряд ли будет показательным, хотя если сборная Сербии сотворит сенсацию, то позиции второго лагеря усилятся. Вот только сложно представить, что звездный состав «Трех львов» уступит хоть и очень старательной, но средней команде, где лишь несколько игроков дотягивают до уровня топ. Букмекеры не сомневаются в победе англичан.

победа сборной Сербии — от 6,40 (Leon) до 7,60 (Pari)

победа сборной Англии — от 1,45 (Tennisi) до 1,51 (Лига Ставок)

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