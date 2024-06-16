Форвард «Краснодара» Кордоба забил за Колумбию в товарищеском матче с Боливией (3:0). У сборной 8 побед подряд и серия из 23 игр без поражений перед Кубком Америки

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Форвард «Краснодара» Кордоба забил за сборную Колумбии.

Команда одержала победу над Боливией (3:0) в заключительном товарищеском матче перед старта Кубка Америки. 

Гол на 25-й минуте стал для 31-летнего форварда вторым в составе сборной. Всего нападающий провел за нее 4 матча, сегодня он был заменен после первого тайма. 

Колумбийцы подходят к Кубку Америки с серией из 8 побед подряд (из них 2 в квалификации ЧМ – над Бразилией и Парагваем и еще 6 в товарищеских играх – над Венесуэлой, Мексикой, Испанией, Румынией США и Боливией). 

При этом беспроигрышная серия достигла уже 23 игр. Последнее поражение было 1 февраля 2022 года – от сборной Аргентины в квалификации ЧМ.

Соперниками сборной Колумбии по групповому турниру Кубка Америки будут Бразилия, Парагвай и Коста-Рика. 

Колумбия – Боливия 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
16 июня, 00.00, «Rentschler Field»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Арьяс, 2:0 – 25 Кордоба, 3:0 – 41 Диас.
КолумбияВаргас, Муньос, Мина, Куэста, Мачадо, Хамес (Синистерра, 84), Лерма (Урибе, 66), Арьяс (Асприлья, 46), Риос (Кастаньо, 66), Диас (Арьяс, 77), Кордоба (Борха, 46).
БоливияВискарра (Лампе, 46), Куэльяр, Сагредо, Сагредо (Медина, 46), Акин, Фернандес, Сауседо (Вильямиль, 82), Хустиниано (Вака, 63), Матеус (Терсерос, 46), Миранда (Чавес, 82), Меначо.
Предупреждения:
Лерма (34), Урибе (70), Куэльяр (70).
Удаления:
Муньос (68), Меначо (68).

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