Форвард «Краснодара» Кордоба забил за Колумбию в товарищеском матче с Боливией (3:0). У сборной 8 побед подряд и серия из 23 игр без поражений перед Кубком Америки
Форвард «Краснодара» Кордоба забил за сборную Колумбии.
Команда одержала победу над Боливией (3:0) в заключительном товарищеском матче перед старта Кубка Америки.
Гол на 25-й минуте стал для 31-летнего форварда вторым в составе сборной. Всего нападающий провел за нее 4 матча, сегодня он был заменен после первого тайма.
Колумбийцы подходят к Кубку Америки с серией из 8 побед подряд (из них 2 в квалификации ЧМ – над Бразилией и Парагваем и еще 6 в товарищеских играх – над Венесуэлой, Мексикой, Испанией, Румынией США и Боливией).
При этом беспроигрышная серия достигла уже 23 игр. Последнее поражение было 1 февраля 2022 года – от сборной Аргентины в квалификации ЧМ.
Соперниками сборной Колумбии по групповому турниру Кубка Америки будут Бразилия, Парагвай и Коста-Рика.
- Дата проведения
- 16 июня, 00.00, «Rentschler Field»
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Колумбия –
Варгас, Муньос, Мина, Куэста, Мачадо, Хамес (Синистерра, 84), Лерма (Урибе, 66), Арьяс (Асприлья, 46), Риос (Кастаньо, 66), Диас (Арьяс, 77), Кордоба (Борха, 46).
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Боливия –
Вискарра (Лампе, 46), Куэльяр, Сагредо, Сагредо (Медина, 46), Акин, Фернандес, Сауседо (Вильямиль, 82), Хустиниано (Вака, 63), Матеус (Терсерос, 46), Миранда (Чавес, 82), Меначо.