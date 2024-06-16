Форвард «Краснодара» Кордоба забил за Колумбию в товарищеском матче с Боливией (3:0). У сборной 8 побед подряд и серия из 23 игр без поражений перед Кубком Америки

Форвард «Краснодара» Кордоба забил за сборную Колумбии.

Команда одержала победу над Боливией (3:0) в заключительном товарищеском матче перед старта Кубка Америки.

Гол на 25-й минуте стал для 31-летнего форварда вторым в составе сборной. Всего нападающий провел за нее 4 матча, сегодня он был заменен после первого тайма.

Колумбийцы подходят к Кубку Америки с серией из 8 побед подряд (из них 2 в квалификации ЧМ – над Бразилией и Парагваем и еще 6 в товарищеских играх – над Венесуэлой, Мексикой, Испанией, Румынией США и Боливией).

При этом беспроигрышная серия достигла уже 23 игр. Последнее поражение было 1 февраля 2022 года – от сборной Аргентины в квалификации ЧМ.

Соперниками сборной по групповому турниру Кубка Америки будут Бразилия, Парагвай и Коста-Рика.