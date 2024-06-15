Евро-2024. Испания против Хорватии, Италия сыграет с Албанией, Швейцария – с Венгрией
В Германии пройдут матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Венгрия сыграет со Швейцарией, Испания – с Хорватией, Италия – с Албанией.
Евро-2024
1-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 15 июня, 16.00, «РейнЭнергиШтадион»
Группа B
- Дата проведения
- 15 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 15 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опрос
За кого болеете на Евро-2024?
47336 голосов
Надеюсь албанцы не повторят путь Шотландии с разгромом.