Евро-2024. Испания против Хорватии, Италия сыграет с Албанией, Швейцария – с Венгрией

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В Германии пройдут матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Венгрия сыграет со Швейцарией, Испания – с Хорватией, Италия – с Албанией. 

Евро-2024

1-й тур

Группа А

Венгрия – Швейцария
Дата проведения
15 июня, 16.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Испания – Хорватия
Дата проведения
15 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Италия – Албания
Дата проведения
15 июня, 22.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Евро-2024

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0%
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Сборная Украины по футболу
Турция
1%
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15 комментариев
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Ответ O.Nikitin
Испания -Хорватия супер матч, претенденты на медали. Надеюсь албанцы не повторят путь Шотландии с разгромом.
Не повторят, мы все заснем на 10 минуте глядя на мучения итальянцев
+3
0
+3
Испания -Хорватия супер матч, претенденты на медали.
Надеюсь албанцы не повторят путь Шотландии с разгромом.
+3
-1
+2
Персонально притоплю за Марио Митая)
+1
0
+1
Ох намучаются итальянцы против неуступчивых албанцев.
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
В матче Испания-Хорватия победитель будет 🇭🇷🇭🇷
Победителя узнаем через месяц, в финале.
+2
-1
+1
Давай Лука Лукич, тряхни стариной!
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0
Поболею за Венгров и Испанцев
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За Модрича и Италию!
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Вчера в Берлине было уже много фанатов Хорватии и Испании )) сегодня будет 🔥 ну и Форца Италия конечно 🥳
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Только за Венгрию!
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Где посмотреть можно бесплатно матч Венгрия Швейцария, не оформляя подписку на окко?
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Ответ Кто Ты?
удачи Испании Италии Венгрии.
В матче Испания-Хорватия победитель будет 🇭🇷🇭🇷
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-2
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Ответ Кто Ты?
Победителя узнаем через месяц, в финале.
До финала ещё как далеко. Но матч сегодня 🫤🫤🫤
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