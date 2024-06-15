Евро-2024. Испания против Хорватии, Италия сыграет с Албанией, Швейцария – с Венгрией

В Германии пройдут матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Венгрия сыграет со Швейцарией, Испания – с Хорватией, Италия – с Албанией.

Евро-2024

1-й тур

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Евро-2024

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