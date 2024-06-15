Евро-2024: результаты группы B

Теги Олимпияштадион Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Фолькспаркштадион Сборная Албании по футболу Евро-2024 Сигнал Идуна Парк Фелтинс-Арена Меркур Шпиль-Арена Ред Булл Арена Лейпциг Футбол

В группе B проходят матчи сборных Испании, Италии, Хорватии и Албании.

1-й тур

15 июня. Испания – Хорватия (3:0). «Олимпияштадион», Берлин.

15 июня. Италия – Албания – 22:00. «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.

2-й тур

19 июня. Хорватия – Албания – 16:00. «Фолькспаркштадион», Гамбург.

20 июня. Испания – Италия – 22:00. «Фелтинс-Арена», Гельзенкирхен.

3-й тур

24 июня. АлбанияИспания – 22:00. «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф.

24 июня. Хорватия – Италия – 22:00. «Ред Булл Арена», Лейпциг.

7 комментариев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Из группы выходят Италия и Хорватия.
Привет, что с лицом?:)
+3
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+2
Как же я рад, что Хорваты проиграли именно так, заслужили
Теперь не получится парковать свой автобус
+3
-2
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Из группы выходят Италия и Хорватия.
+2
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0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Из группы выходят Италия и Хорватия.
Италия и Испания, наверное хотели написать?
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Ответ Bazilic
Как же я рад, что Хорваты проиграли именно так, заслужили Теперь не получится парковать свой автобус
Ямаль и Педри завершают бездарную карьеру Модрича:))) Ракитич и Кросс всю дорогу тащили 👃 середняка:))
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0
Ответ rigobersong
Ямаль и Педри завершают бездарную карьеру Модрича:))) Ракитич и Кросс всю дорогу тащили 👃 середняка:))
И каким образом они завершают карьеру модрича? понимал бы если написал моратта руис карвахаль, ну каким боком шпедри ямал?🤣🤣 Утешаешь себя да? господи, ну как вас не жалеть?
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