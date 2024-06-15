Евро-2024: результаты группы B
В группе B проходят матчи сборных Испании, Италии, Хорватии и Албании.
1-й тур
15 июня. Испания – Хорватия (3:0). «Олимпияштадион», Берлин.
15 июня. Италия – Албания – 22:00. «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд.
2-й тур
19 июня. Хорватия – Албания – 16:00. «Фолькспаркштадион», Гамбург.
20 июня. Испания – Италия – 22:00. «Фелтинс-Арена», Гельзенкирхен.
3-й тур
24 июня. Албания – Испания – 22:00. «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф.
24 июня. Хорватия – Италия – 22:00. «Ред Булл Арена», Лейпциг.
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