Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания

Теги Ювентус Сборная Италии по футболу серия А Италия рейтинги Сборная Албании по футболу Евро-2024 Федерико Кьеза Футбол

Объявлен лучший игрок матча евро-2024 Италия – Албания (2:1).

Награда досталась вингеру Федерико Кьезе.

Итальянец не отметился результативными действиями в матче, завершившемся победой его команды со счетом 2:1, но нанес два удара и пробежал 7,9 километра при максимальной скорости в 29,7 км/ч.

Статистику представляющего «Ювентус» футболиста можно изучить здесь.

Фото: twitter.com/EURO2024

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10 комментариев
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У меня лучший Барелла. И победный гол забил.
+7
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+6
Жаль, что не Барелла. Перформанс на уровне вчерашнего Крооса (хоть и разный функционал у них)
+5
-1
+4
Кьеза был хорош, но в плане вклада в результат я бы отметил Бареллу

А также Джорджиньо, как теневого лидера. Сегодня он эпизодами напоминал себя образца Наполи времён саррибола, одно удовольствие было смотреть 🥹
+5
-1
+4
Кьеза красиво играл на поле. Заслуженно
+5
-2
+3
Калафьори был не хуже как минимум, но Барелла мотор команды и лучший игрок Италии, без него не будет нынешней Италии и Интера.
+3
-2
+1
Кьеза быстр и техничен,как здорово он сыграл вблизи ворот албанцев—-на платке обыграл
+1
0
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ну обокрали Бареллу
+2
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Я бы признал лучшим игроком матча Италия - Албания Недима Байрами, за то что он забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
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Ответ Голубая Эскадра
Калафьори был не хуже как минимум, но Барелла мотор команды и лучший игрок Италии, без него не будет нынешней Италии и Интера.
Кала несколько раз ошибся, поэтому защитнику гораздо сложнее стать man of the match
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