Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания
Объявлен лучший игрок матча евро-2024 Италия – Албания (2:1).
Награда досталась вингеру Федерико Кьезе.
Итальянец не отметился результативными действиями в матче, завершившемся победой его команды со счетом 2:1, но нанес два удара и пробежал 7,9 километра при максимальной скорости в 29,7 км/ч.
Статистику представляющего «Ювентус» футболиста можно изучить здесь.
Фото: twitter.com/EURO2024
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