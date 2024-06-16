Кьеза признан лучшим игроком матча Италия – Албания

Объявлен лучший игрок матча евро-2024 Италия – Албания (2:1).

Награда досталась вингеру .

Итальянец не отметился результативными действиями в матче, завершившемся победой его команды со счетом 2:1, но нанес два удара и пробежал 7,9 километра при максимальной скорости в 29,7 км/ч.

Статистику представляющего « » футболиста можно изучить здесь.

Фото: twitter.com/EURO2024