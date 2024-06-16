«Спартаку» предлагали хавбека «Аякса» Бергвейна. Красно-белые отказались из-за цены в 25 млн евро и состояния игрока (Legalbet)

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Стевен Бергвейн Гус Тил Манфред Угальде деньги Футбол

«Спартак» отказался от покупки Стевена Бергвейна.

Как стало известно Legalbet, нидерландское агентство Muy Munero, занимавшееся переходами Гуса Тила и Манфреда Угальде в Россию, в зимнее и летнее трансферные окна предлагало полузащитника «Аякса» красно-белым.

«Спартак» отказался от покупки Бергвейна. Московский клуб смутили трансферная цена – около 25 млн евро – и физическое состояние игрока.

В минувшем сезоне 26-летний нидерландец провел за «Аякс» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

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10 комментариев
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Лучше подписать Депая бесплатно и из этих денег платить ему достойную зарплату, от которой он не сможет отказаться...ещё останется...
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Крутяк, хоть не про евро новость, хотя ей уже дня два
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Состояние их чем отпугнуло, слишком хорош для шапито ?
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Ответ tw1st37
Слишком толсто, особенно на моменте с борьбой Аякса за выживание
Так они же, вроде в прошедшем сезоне внизу были, под конец только вроде 6-7 стали, сейчас там опять распродажа и денег нет,не думаю,что ситуация улучшиться
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