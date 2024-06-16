«Спартаку» предлагали хавбека «Аякса» Бергвейна. Красно-белые отказались из-за цены в 25 млн евро и состояния игрока (Legalbet)

«Спартак» отказался от покупки Стевена Бергвейна.

Как стало известно Legalbet, нидерландское агентство Muy Munero, занимавшееся переходами и в Россию, в зимнее и летнее трансферные окна предлагало полузащитника « » красно-белым.

«Спартак» отказался от покупки . Московский клуб смутили трансферная цена – около 25 млн евро – и физическое состояние игрока.

В минувшем сезоне 26-летний нидерландец провел за «Аякс» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

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