«Спартаку» предлагали хавбека «Аякса» Бергвейна. Красно-белые отказались из-за цены в 25 млн евро и состояния игрока (Legalbet)
«Спартак» отказался от покупки Стевена Бергвейна.
Как стало известно Legalbet, нидерландское агентство Muy Munero, занимавшееся переходами Гуса Тила и Манфреда Угальде в Россию, в зимнее и летнее трансферные окна предлагало полузащитника «Аякса» красно-белым.
«Спартак» отказался от покупки Бергвейна. Московский клуб смутили трансферная цена – около 25 млн евро – и физическое состояние игрока.
В минувшем сезоне 26-летний нидерландец провел за «Аякс» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.
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