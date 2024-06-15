Испания возглавляет группу В после 1-го тура Евро-2024, Италия уступает ей по разности голов

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

Две команды в группе В набрали по три очка в 1-м туре Евро-2024.

Победы в своих матчах одержали команды Испании и Италии. Первые разгромили Хорватию (3:0), вторые одолели Албанию (2:1).

Испанцы занимают первую строчку благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

Албания без набранных очков идет третьей, а пропустившая больше Хорватия замыкает квартет.

Лидеры группы встретятся 20 июня. Хорватия и Албания сыграют 19-го.

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21 комментарий
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4 гола в среднем за игру. Угадайте, кто прервёт этот парад голов?! Правильно, Англия.
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Ответ Алексей Иванов
То что такое г... как Италия умудряется отбираться на крупные турниры да еще и побеждать там кого то говорит о том что европейский футбол в большом упадке
Что ты черт возьми такое несешь?
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Господи, какая ж нудятина. из за таких команд хочется выключать матчи в середине. Вышли, поиграли 20 минут, а дальше - обычная беготня
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Ответ Алексей Иванов
То что такое г... как Италия умудряется отбираться на крупные турниры да еще и побеждать там кого то говорит о том что европейский футбол в большом упадке
Италия чемпион Европы. А уг это Англия, которая сливается, даже когда ее судьи тащат как с Данией)
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С победой Италия! По игре пока что самое мощное впечатление оставили среди игравших команд, думаю за Евро точно поборятся
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А что там по регламенту, кстати - разница голов или личные встречи?
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Дальше побеждать испанцев и забирать 1место в группе.
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Испанцы за счёт скорости победили возрастных хорватов, итальянцы еле-еле обыграли албанцев. С интересом жду столкновения Испании и Италии, чемпиону Европы придётся ставить автобус в штрафной.
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Ответ ОттоДракула
Потому что это Италия и её говнофутбол. Больше двух голов забить за матч для Италии это чудо.
Головой ударились? Ты точно тот матч смотрел, или ты албанец?
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Ответ Nicolas Erfe
Господи, какая ж нудятина. из за таких команд хочется выключать матчи в середине. Вышли, поиграли 20 минут, а дальше - обычная беготня
Это футбол называется
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Ответ ster3
С победой Италия! По игре пока что самое мощное впечатление оставили среди игравших команд, думаю за Евро точно поборятся
жаль что сил поберегли на втором тайме.Но понять можно дальше Испания и Хорватия
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Ответ ster3
С победой Италия! По игре пока что самое мощное впечатление оставили среди игравших команд, думаю за Евро точно поборятся
Ахаха, еле обыграли Албанию в вязкой игре.
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Ответ Алексей Иванов
То что такое г... как Италия умудряется отбираться на крупные турниры да еще и побеждать там кого то говорит о том что европейский футбол в большом упадке
Италия это команда аномалия, она может запросто одолеть несколько европейских топ сборных подряд и забрать евро будучи андердогом, а может 2 раза подряд не квалифицироваться на чемпионат мира и отлететь от северной македонии
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Ответ Алексей Иванов
То что такое г... как Италия умудряется отбираться на крупные турниры да еще и побеждать там кого то говорит о том что европейский футбол в большом упадке
Так они не вышли на ЧМ, проиграли Македонии!
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Ответ Николай Ульянов
Он болен.
Он абсолютно прав.
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