Испания возглавляет группу В после 1-го тура Евро-2024, Италия уступает ей по разности голов

Две команды в группе В набрали по три очка в 1-м туре Евро-2024.

Победы в своих матчах одержали команды и . Первые разгромили Хорватию (3:0), вторые одолели Албанию (2:1).

Испанцы занимают первую строчку благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

Албания без набранных очков идет третьей, а пропустившая больше Хорватия замыкает квартет.

Лидеры группы встретятся 20 июня. Хорватия и сыграют 19-го.