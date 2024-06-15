Испания возглавляет группу В после 1-го тура Евро-2024, Италия уступает ей по разности голов
Две команды в группе В набрали по три очка в 1-м туре Евро-2024.
Победы в своих матчах одержали команды Испании и Италии. Первые разгромили Хорватию (3:0), вторые одолели Албанию (2:1).
Испанцы занимают первую строчку благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.
Албания без набранных очков идет третьей, а пропустившая больше Хорватия замыкает квартет.
Лидеры группы встретятся 20 июня. Хорватия и Албания сыграют 19-го.