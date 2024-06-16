Силвиньо об 1:2 с Италией: «Играть с такой сильной командой в 1-м матче на Евро непросто. Албания могла вырвать ничью»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после игры с Италией.

Албанцы проиграли итальянской сборной (1:2) в 1-м туре . Игрок сборной Албании Недим Байрами на 22-й секунде забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Для нас это второй чемпионат Европы [в истории сборной Албании], это непросто, в первом матче вы встречаетесь с очень сильной Италией.

Мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши и действительно сложно.

Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию и затем контратаковать, но в первой части мы делали это слишком часто. Во втором тайме было лучше», – сказал главный тренер сборной Албании Силвиньо.

19 июня Албания сыграет с Хорватией во втором туре.