65-летний Спаллетти – самый возрастной тренер Италии в истории Евро. Он обошел Трапаттони на 3 дня
Лучано Спаллетти стал самым возрастным итальянским тренером в истории Евро.
Итальянская сборная победила команду Албании (2:1) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.
Возраст главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти на момент этой игры составляет 65 лет и 100 дней.
Таким образом, он стал самым возрастным итальянским тренером, руководившим сборной в матче чемпионата Европы.
Ранее рекорд принадлежал Джованни Трапаттони, который был на три дня моложе, когда руководил командой в матче с Болгарией на Евро-2004.
Я так хотел, чтоб вы когда нибудь возглавили скуадру и вот!!!
удачи!