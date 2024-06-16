65-летний Спаллетти – самый возрастной тренер Италии в истории Евро. Он обошел Трапаттони на 3 дня

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Албании по футболу Джованни Трапаттони Евро-2024 рекорды Футбол

Лучано Спаллетти стал самым возрастным итальянским тренером в истории Евро.

Итальянская сборная победила команду Албании (2:1) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Возраст главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти на момент этой игры составляет 65 лет и 100 дней.

Таким образом, он стал самым возрастным итальянским тренером, руководившим сборной в матче чемпионата Европы.

Ранее рекорд принадлежал Джованни Трапаттони, который был на три дня моложе, когда руководил командой в матче с Болгарией на Евро-2004.

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6 комментариев
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Трапаттони тогда казался каким-то совсем старым дедом, а вон оно как
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С победой, Дон Лучано!
Я так хотел, чтоб вы когда нибудь возглавили скуадру и вот!!!
удачи!
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Офигеть ему уже 65,а мне уже 36.Верните мистера в Зенит в те года и мою молодость.
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Странно считать Спалетти стариком. Он так выглядит уже лет 20.)) Для меня он еще не старик. А по факту он старше Анчелотти.))
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Если Италия доберется до финала там все 33 дня будут
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Главное, без скандинавов в группе.
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