65-летний Спаллетти – самый возрастной тренер Италии в истории Евро. Он обошел Трапаттони на 3 дня

Лучано Спаллетти стал самым возрастным итальянским тренером в истории Евро.

Итальянская сборная победила команду (2:1) в 1-м туре группового этапа .

Возраст главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти на момент этой игры составляет 65 лет и 100 дней.

Таким образом, он стал самым возрастным итальянским тренером, руководившим сборной в матче чемпионата Европы.

Ранее рекорд принадлежал , который был на три дня моложе, когда руководил командой в матче с Болгарией на Евро-2004.