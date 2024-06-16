Ямаль поставил Рамоса, Касильяса и Модрича на первые три места в рейтинге лучших футболистов в истории Евро. 10 фамилий выбирал не игрок «Барсы»
Ламин Ямаль назвал футболистов «Реала» лучшими в истории чемпионатов Европы.
Вингер «Барселоны» составил топ-10 игроков в истории Евро вслепую в рамках популярного в социальных сетях тренда, когда пользователи присваивают позицию, не зная, какой игрок идет следующим. В топ-3 оказались игроки мадридского «Реала».
Первые два места заняли бывшие футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Икер Касильяс, выигравшие чемпионат Европы дважды – в 2008-м и 2012-м.
На третьем месте соперник Ямаля по группе на нынешнем турнире хорват Лука Модрич.
Полный список из десяти человек выглядит так:
1. Серхио Рамос (Испания)
2. Икер Касильяс (Испания)
3. Лука Модрич (Хорватия)
4. Фернандо Торрес (Испания)
5. Деку (Португалия)
6. Тьерри Анри (Франция)
7. Мануэль Нойер (Германия)
8. Петер Шмейхель (Дания)
9. Леонардо Бонуччи (Италия)
10. Эдер (Португалия).
Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
И во вторых забавно конечно это читать учитывая комментарии под теми постами о том что Эдер чуть ли не лучший талант и игрок мира, и тащит Португалию. Готовы были хоть кого до уровня небес поднять лишь бы принизить Роналду который финал не сыграл из-за травмы полученной прямо во время матча.
Самые жалкие фаны это всегда вот такие фаны Месси. Для них пенальти то даже не считаем , то исторически сложный гол и лучший перформанс в истории ЧМ. Сложно вас понять.
ахахаха
Точняк. Я и забыл, что он и "Локо" золото принёс) Крутой чел, конечно.