Ямаль поставил Рамоса, Касильяса и Модрича на первые три места в рейтинге лучших футболистов в истории Евро. 10 фамилий выбирал не игрок «Барсы»

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Ламин Ямаль назвал футболистов «Реала» лучшими в истории чемпионатов Европы.

Вингер «Барселоны» составил топ-10 игроков в истории Евро вслепую в рамках популярного в социальных сетях тренда, когда пользователи присваивают позицию, не зная, какой игрок идет следующим. В топ-3 оказались игроки мадридского «Реала».

Первые два места заняли бывшие футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Икер Касильяс, выигравшие чемпионат Европы дважды – в 2008-м и 2012-м.

На третьем месте соперник Ямаля по группе на нынешнем турнире хорват Лука Модрич.

Полный список из десяти человек выглядит так:

1. Серхио Рамос (Испания)

2. Икер Касильяс (Испания)

3. Лука Модрич (Хорватия)

4. Фернандо Торрес (Испания)

5. Деку (Португалия)

6. Тьерри Анри (Франция)

7. Мануэль Нойер (Германия)

8. Петер Шмейхель (Дания)

9. Леонардо Бонуччи (Италия)

10. Эдер (Португалия).

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32 комментария
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С Эдера поржал:))
Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
+14
-2
+12
Ответ Мирзоанис Якубов
С Эдера поржал:)) Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
Так почитайте внимательно новость, там из предложенных нужно расположить игроков, не зная, какой будет следующий
+12
0
+12
Ответ Men77
На Эдера гелевым молиться надо, если бы не он, то бровочный чирлидер остался бы без кубка.
14 мячей в финальной стадии турнира у бровочного на минуточку )
+10
-3
+7
заголовок писать очень торопиться не журналист.
+4
0
+4
Ответ Мирзоанис Якубов
С Эдера поржал:)) Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
Ну а как можно было не включить эту легенду Локомотива в топ?
+3
0
+3
Лист составлял явно какой-то школьник
+3
-1
+2
Ответ Адилбек Туманшаев
Лист составлял явно какой-то школьник
🤣 Точно, школота какая-то 16-ти летняя...
+2
-1
+1
Ответ Men77
На Эдера гелевым молиться надо, если бы не он, то бровочный чирлидер остался бы без кубка.
До финала ещё дойти надо было.
И во вторых забавно конечно это читать учитывая комментарии под теми постами о том что Эдер чуть ли не лучший талант и игрок мира, и тащит Португалию. Готовы были хоть кого до уровня небес поднять лишь бы принизить Роналду который финал не сыграл из-за травмы полученной прямо во время матча.

Самые жалкие фаны это всегда вот такие фаны Месси. Для них пенальти то даже не считаем , то исторически сложный гол и лучший перформанс в истории ЧМ. Сложно вас понять.
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Ответ culpa
Да он и вспышкой не был, просто забил исторический гол, да, этим уже и легендарен)
На секунду. Ты ещё забыл гол в финале Евро.
+1
0
+1
Я фанат Барселоны, но очень завидую Реалу в том, что именно там провел карьеру Модрич. Ох как бы я хотел, чтобы он играл за Барсу всю свою замечательную карьеру.
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Великий Эдер, кто ж его не знает!
+1
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Многие из этого списка уже закончили в то время как он только родился.
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10. Эдер (Португалия)
ахахаха
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Ответ Мирзоанис Якубов
С Эдера поржал:)) Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
Да он и вспышкой не был, просто забил исторический гол, да, этим уже и легендарен)
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Ответ Мирзоанис Якубов
С Эдера поржал:)) Хотя он заслуживает войти в топ "Ярчайшие вспышки в истории футбола"
Множественное число кажется лишним😃
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аххааха
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0
Ответ Yossi
На секунду. Ты ещё забыл гол в финале Евро.
))
Точняк. Я и забыл, что он и "Локо" золото принёс) Крутой чел, конечно.
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Ответ Bazilic
Человеку 16 лет, какой с него спрос) Хави и Иньеста в космосе
Ну, Деку порадовал и то ладно))
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Ну это база
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0
Ответ Hans Castorp
14 мячей в финальной стадии турнира у бровочного на минуточку )
Тут скорее долголетие сыграло роль. В среднем по 2,8 гола за турнир. Платини за один турнир 9 забил.
+7
-7
0
Хрена два ударил бы с 23 метров Эдер если бы Забивака был на поле
0
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0
Ответ Jese Rodrigues
До финала ещё дойти надо было. И во вторых забавно конечно это читать учитывая комментарии под теми постами о том что Эдер чуть ли не лучший талант и игрок мира, и тащит Португалию. Готовы были хоть кого до уровня небес поднять лишь бы принизить Роналду который финал не сыграл из-за травмы полученной прямо во время матча. Самые жалкие фаны это всегда вот такие фаны Месси. Для них пенальти то даже не считаем , то исторически сложный гол и лучший перформанс в истории ЧМ. Сложно вас понять.
До финала он дошел, можно считать его почетныс финалистом. Но конкретно кубок кто принес? А по аоводу пенальти, я тебя не понял. Считаются они или нет? После чм22 в вашем гелевом сообществе пенки вдруг уже не считаются или все еще считаются? Некоторые твои "сородичи" даже писали, что у Месси в финале 1 гол (пенка не считается) а у Мбаппе хет трик, а кто то даже писал, что 4 гола (с учетом послематчевого пенальти) 🤣
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