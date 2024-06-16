Ямаль поставил Рамоса, Касильяса и Модрича на первые три места в рейтинге лучших футболистов в истории Евро. 10 фамилий выбирал не игрок «Барсы»

Ламин Ямаль назвал футболистов «Реала» лучшими в истории чемпионатов Европы.

Вингер «Барселоны» составил топ-10 игроков в истории Евро вслепую в рамках популярного в социальных сетях тренда, когда пользователи присваивают позицию, не зная, какой игрок идет следующим. В топ-3 оказались игроки мадридского « ».

Первые два места заняли бывшие футболисты сборной Испании Серхио Рамос и Икер Касильяс, выигравшие чемпионат дважды – в 2008-м и 2012-м.

На третьем месте соперник по группе на нынешнем турнире хорват Лука Модрич.

Полный список из десяти человек выглядит так:

1. Серхио Рамос (Испания)

2. (Испания)

3. ( )

4. (Испания)

5. Деку (Португалия)

6. ( )

7. (Германия)

8. Петер Шмейхель (Дания)

9. Леонардо Бонуччи (Италия)

10. Эдер (Португалия).