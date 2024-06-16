Орлов об Артуре в «Зените»: «Он показывает 40-50% от своего потенциала. Глушенков – игрок неограниченных возможностей, не пропадет»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак Геннадий Орлов Артур Гимараэс Спорт-Экспресс Максим Глушенков Педро дос Сантос Футбол

Геннадий Орлов высоко оценил игровые качества Артура и Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего хавбека «Локомотива». 

Глушенков – конкурент Артура?

– Я бы не был столь категоричен. Не стоит привязывать Максима к конкретной позиции. Он универсален. Может появиться и в центре, и слева, и справа. И даже вторым нападающим.

Глушенков – это игрок неограниченных возможностей. Так что я не уверен, что именно Артур окажется в запасе. Считаю, бразилец вообще пока показывает процентов 50 от всего своего потенциала. А то и 40.

Он еще освоится и прибавит, как и молодой Педро. Оба южноамериканца могут на фланге обыграть один в один, отдать голевую передачу, пробить. Артур хоть и левша, но и правой играет неплохо, он предрасположен к комбинационному футболу. 

Глушенков не пропадет. Семак найдет ему оптимальное место на поле, – сказал комментатор. 

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 11 матчей в Мир РПЛ и забил 3 гола. 

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1 комментарий
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А скрытый потенциал Артура в чём проявляется?
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