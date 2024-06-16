Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»

Теги премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу болельщики Евро-2024 Политика Футбол

Болельщик из Белгорода Василий рассказал об отношении к россиянам на Евро.

На матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1) Василий вывесил на трибунах флаг России.

Не ловили косых взглядов?

– Нет. «Вы из России и вы все негодяи» – ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались – никакого внимания на нас особенно не обращали.

Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом – в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.

Поддерживать на Евро буду сербов – наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!

Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?

– Поживем – увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло.

Да, на матче будет работать много полиции – ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться, – рассказал болельщик Василий.

25 комментариев
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Обычные люди простые, искренние везде адекватны. Это самый главный факт. Всё остальное игры власть имущих.
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Уважаемая, Администрация.
Вернулся я на любимый сайт после отсидки, но к сожалению, меня пару лет назад забанили. Неизвестно за что...
Рейтинг в минусах, не поднимается...
Разбаньте, пожалуйста. Снимите дисквалификацию.
Спасибо.
С уважением, Егор

P.s. Ребят, плюсаните комментарий. Который раз пишу, а всё без разбана... Устал от ридонли 😐
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Выставляй флаг, братиш! Не сы!!!
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"я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться" - делает буквально все для того чтобы в итоге все таки с кем то выяснить отношения и подраться, как минимум с полицией
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+9
Ответ che kaif
Видимо это он до Еревана только добрался за двадцатку
Блин, да это ж какое-то проклятие нынешнего времени - люди, которые ничего не знают, но обо всём авторитетно рассуждают. Даже сейчас на отдельные даты в июне-июле перелёт Сочи-Ереван стоит 6-7 тысяч. А если он брал заранее и по распродаже - мог уложиться в 4-5.
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20к до Германии? Ну хз, где то попахивает враньем
+9
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Ответ Кранбалка
Лютый обман, про 20тыс. рублей в одну сторону. Скорее всего, какой-то мажор, которого родители отправили футбол посмотреть, а он особо и не знает цену вопроса.
Так где-то и выходит, если брать заранее
+6
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Лютый обман, про 20тыс. рублей в одну сторону. Скорее всего, какой-то мажор, которого родители отправили футбол посмотреть, а он особо и не знает цену вопроса.
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Потому что немало народу в европке за 2 года поняло, что негодяи прикрываются цветами флага Брауншвайга, а не триколором.
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Ответ Bug-eyed-Bastard
Уважаемая, Администрация. Вернулся я на любимый сайт после отсидки, но к сожалению, меня пару лет назад забанили. Неизвестно за что... Рейтинг в минусах, не поднимается... Разбаньте, пожалуйста. Снимите дисквалификацию. Спасибо. С уважением, Егор P.s. Ребят, плюсаните комментарий. Который раз пишу, а всё без разбана... Устал от ридонли 😐
С 15 года банят, а сейчас вторая ходка была?)
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Что за нелепый заголовок и почему именно они должны были говорить "Вы из России и все негодяи"? Бредятина какая-то....
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Ответ Bilya63
в чем вранье? надо ловить распродажи. Я сам только что летал в Лион. 2 перелёта Пегасусом Казань-Стамбул-Лион вышли дешевле 10к
Пегасусом? Может Пегасом? То есть ты улетел из Казани в турцию меньше чем за 10к? При чем еще дальше во Францию? Я сам в Казани живу, таких цен нет. Или ты летал в 2000х годах?
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Ответ Vik Elis
Комментарий скрыт
украинские люди в зеленом своих пацриотов ищут.
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С ним фотографировались русские, которые там давно, ну эти, ну которые законсервированные
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Ещё как ловил косые взгляды, читал на украинском канале Бомбардир там бомбежка знатная была
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На матче Сербии вообще изи - если что не так, перевернул.
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Ответ Sv_oloch
Пегасусом? Может Пегасом? То есть ты улетел из Казани в турцию меньше чем за 10к? При чем еще дальше во Францию? Я сам в Казани живу, таких цен нет. Или ты летал в 2000х годах?
я ж написал: распродажа была. Тебе чеки предоставить? В мае-июне 24 года летал.
Но ещё дешевле я вернулся из Кёльна в Казань. Вообще за 7к примерно
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