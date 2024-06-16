Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»
Болельщик из Белгорода Василий рассказал об отношении к россиянам на Евро.
На матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1) Василий вывесил на трибунах флаг России.
– Не ловили косых взглядов?
– Нет. «Вы из России и вы все негодяи» – ничего подобного. Мы немного переживали, но все прошло замечательно. Местные подходили, фотографировались. Мы и своей компанией фоткались – никакого внимания на нас особенно не обращали.
Я из Белгорода и проделал длинный путь в Германию. Воронеж, оттуда на поезде до Сочи, потом полетел в Ереван, потом – в Рим и наконец Мюнхен. Покупали билеты еще осенью. На дорогу в одну сторону потратил около двадцати тысяч рублей.
Поддерживать на Евро буду сербов – наших родственных товарищей. В воскресенье идем на их матч с англичанами. Флаг, конечно, захвачу с собой. И да, я там еще в ушанке буду!
– Но на Евро запрещена символика команд, которые не принимают участие в турнире. Наша сборная как раз не участвует. Если вас заставят убрать российский флаг, уберете?
– Поживем – увидим. Свяжитесь со мной после матча сербов и спросите, как все прошло.
Да, на матче будет работать много полиции – ну и пускай. Я приехал смотреть футбол, а не выяснять с кем-то отношения, не драться, – рассказал болельщик Василий.
Вернулся я на любимый сайт после отсидки, но к сожалению, меня пару лет назад забанили. Неизвестно за что...
Рейтинг в минусах, не поднимается...
Разбаньте, пожалуйста. Снимите дисквалификацию.
Спасибо.
С уважением, Егор
P.s. Ребят, плюсаните комментарий. Который раз пишу, а всё без разбана... Устал от ридонли 😐
Но ещё дешевле я вернулся из Кёльна в Казань. Вообще за 7к примерно