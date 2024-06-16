Кьеза о 2:1 с Албанией: «Были флэшбеки финала Евро-2020 с Англией. Ранний гол встряхнул нас, мы пошли в атаку и заслуживали забить еще несколько раз»

Федерико Кьеза сравнил матч против Албании с финалом Евро-2020 против Англии.

Итальянцы обыграли Албанию со счетом 2:1 в 1-м туре . Албанцы на 22-й секунде забили самый быстрый гол в истории Евро.

26-летний полузащитник Италии и « » был признан лучшим игроком матча.

«У меня возникли флэшбеки финала Евро-2020, но мы сделали то же самое против , доминируя в игре.

Я думаю, что этот ранний гол также встряхнул нас, так как мы сразу же пошли в атаку и, на мой взгляд, заслуживали забить еще несколько голов, поскольку в конце мы немного рисковали, на этом уровне может случиться что угодно.

Нам нужно улучшить умение доводить до конца игры, в которых мы доминируем. Нам нужно было завершить игру раньше, так как на Евро может случиться что угодно.

Мы могли бы использовать больше вертикальных передач, но тренер хочет держать контроль над игрой. Это действительно хороший старт, поскольку люди склонны считать нас аутсайдерами, но мы показали отличную игру и теперь сыграем с великолепной командой – с Испанией», – сказал полузащитник сборной Италии в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в финале Евро-2020 Италия пропустила на второй минуте от сборной . Итальянцы выиграли тот финал в серии пенальти.

20 июня итальянцы сыграют в матче 2-го тура с командой Испании.