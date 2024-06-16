Дмитрий Черышев об Испании на Евро-2024: «Сюрприз номер 1. Сборная играла в другой футбол, грамотно сыграла на контратаках. Выделил бы тренера»

Дмитрий Черышев назвал игру сборной Испании сюрпризом Евро-2024.

В первом туре группового этапа испанцы обыграли Хорватию (3:0).

«Честно говоря, меня немного удивила сборная Испании, она немного преобразилась, играла в совершенно другой футбол. Очень грамотный и интересный футбол в плане того, что отдала полностью инициативу сборной и очень грамотно сыграла на контратаках. Для меня сборная , наверное, считается сюрпризом номер один.

Раньше сборная Испании играла больше в позиционной атаке, у нее было от 70 до 80 процентов владения мячом. Мы прекрасно понимаем, что из себя представляет сборная Хорватии, но, видите, вот так получилось. Но еще сборной Хорватии не хватило наконечника в атаке. Хорошо играют в позиционной атаке, но нет такого футболиста в завершении атаки, как Ромелу Лукаку.

Меня немного разочаровал , потому что я видел, как он играл до этого в сборной Испании, сейчас он сильно потерялся, не показал той игры, которую от него ждут испанцы. Великолепно выглядел , грамотно отыграл , Родри подчищал и помогал на протяжении всей игры своей команде в опорной зоне, Педри провел хорошую игру. Поэтому выделять какого-то одного игрока я бы не стал.

Я бы выделил главного тренера [Луиса де ла Фуэнте]. Во-первых, были произведены великолепные замены, во-вторых, были хорошие коллективные действия всей команды как в атаке, так и в обороне», – сказал бывший игрок хихонского «Спортинга».

Испания разгромила Хорватию не по игре. Быстрые мысли о противоречивых 3:0