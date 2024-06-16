Селюк об Иличе: «Ему надо туалетную бумагу Мостовому подносить. Он пришел в «Пари НН» и сразу сыграл в теннис – 1:6 и 2:6. И пошел проигрывать дальше»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Сергей Юран Арсенал Тула Дмитрий Селюк Роман Орещук Владимир Ивич Саша Илич агенты Пари НН Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Саша Илич не соответствует уровню «Пари НН».

«Генеральный директор «Пари НН» что-то там говорит, но я уверен, что по своему бюджету клуб в минусах.

Был у них сначала тренером Юран. Его называли кандидатом в «Спартак», но это же просто насмешка природы! Потом Орещук начал там что-то бегать, рассказывать, что он хороший менеджер. Вот они наприводили футболистов, что просто караул!

Генеральный директор говорил, что нынешнего тренера посоветовал Ивич. Я просто не могу понять, кто это вообще придумал? Кто вообще взял, что Ивич в чем-то разбирается? Вот Ивич им дал Сашу Илича

Илич пришел и сразу сыграл в теннис, проиграв два матча со счетами 1:6 и 2:6. И пошел проигрывать дальше.

Если бы они еще от «Арсенала» вылетели, то это вообще бы было... Зато они говорили, что Илич у них выстроит всю систему.

Да я сразу говорил, что ему надо туалетную бумагу Мостовому подносить. А ведь я это все говорю до, а не после», – отметил футбольный агент.

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2 комментария
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Туалетная фея что ли?:) Какая-то странная фантазия с участием Мостового:)))).
Ты лучше расскажи сколько привёз новых маккака нигра?
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А чего там Мостовой то как? Сколько побед, титулов? Или суть в том что он как тренер обос....я давно и ему помощь нужна в виде бумаги? )))
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