Селюк об Иличе: «Ему надо туалетную бумагу Мостовому подносить. Он пришел в «Пари НН» и сразу сыграл в теннис – 1:6 и 2:6. И пошел проигрывать дальше»

Дмитрий Селюк считает, что Саша Илич не соответствует уровню «Пари НН».

«Генеральный директор « » что-то там говорит, но я уверен, что по своему бюджету клуб в минусах.

Был у них сначала тренером . Его называли кандидатом в «Спартак», но это же просто насмешка природы! Потом Орещук начал там что-то бегать, рассказывать, что он хороший менеджер. Вот они наприводили футболистов, что просто караул!

Генеральный директор говорил, что нынешнего тренера посоветовал Ивич. Я просто не могу понять, кто это вообще придумал? Кто вообще взял, что Ивич в чем-то разбирается? Вот Ивич им дал .

Илич пришел и сразу сыграл в теннис, проиграв два матча со счетами 1:6 и 2:6. И пошел проигрывать дальше.

Если бы они еще от « » вылетели, то это вообще бы было... Зато они говорили, что Илич у них выстроит всю систему.

Да я сразу говорил, что ему надо туалетную бумагу Мостовому подносить. А ведь я это все говорю до, а не после», – отметил футбольный агент.