Четыре игрока Италии сделали 100+ передач в матче с Албанией. Это повторение рекорда Испании 2021-го

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Игроки сборной Италии повторили достижение испанцев трехлетней давности.

Итальянцы обыграли сборную Албании со счетом 2:1 в первом матче группового этапа Евро-2024

Четверо игроков «Скуадра Адзурры» сделали 100+ передач: Жоржиньо – 120, Джованни Ди Лоренцо – 114, Алессандро Бастони – 110 и Николо Барелла – 105.

Это повторение рекорда сборной Испании 2021 года.

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14 комментариев
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Едва не доигрались на последней минуте рекордсмены ))
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Испания пост сдал. Италия пост принял.
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Такой красивый первый тайм, а во втором превратились в ненавидимую Испанию. Очень обидно
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Ответ Amalfitano
Судя по набору игроков которые сделали эти 100 передач я делаю вывод, что Италия катала вату на своей половине поля.
Да не, в целом они везде катали, даже возле штрафной, а вот до удара редко доходило
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В первом тайме было остренько, много вариантов в атаке и несколько моментов.
Во втором тайме пошло болотное ватакатание.
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Ответ Вова Пупкин
Кто же за этими передачами следит? Вот ведь делать кому-то нехрен.😄😄😄
люди зарплату за это получают
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В целом счёт не отображает ход игры. Италия полностью контролировала матч, хотя албанцы могли в конце сравнять.

Им бы ещё сыгранности и будут одними из фаворитов ЧЕ, а то видно частенько ребята не понимают друг друга
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Рискуют итальянцы с таким стилем. Ну нет у них исполнителей, которые в состоянии выдерживать такую игру против более сильных команд на данный момент. Посмотрим на Италию в следующих матчах.
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теперь итальянцы - ватокаты:)
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Кто же за этими передачами следит? Вот ведь делать кому-то нехрен.😄😄😄
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Судя по набору игроков которые сделали эти 100 передач я делаю вывод, что Италия катала вату на своей половине поля.
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Ответ Fulyan
В целом счёт не отображает ход игры. Италия полностью контролировала матч, хотя албанцы могли в конце сравнять. Им бы ещё сыгранности и будут одними из фаворитов ЧЕ, а то видно частенько ребята не понимают друг друга
Для сыгранности у них ещё два матча, но вата от Италии - это что-то с чем-то.
Впервые чуть не уснул на евро со времён Норвегия-Словения
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Ответ Glukinho
люди зарплату за это получают
Работа ниочём...
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