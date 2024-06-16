Четыре игрока Италии сделали 100+ передач в матче с Албанией. Это повторение рекорда Испании 2021-го
Игроки сборной Италии повторили достижение испанцев трехлетней давности.
Итальянцы обыграли сборную Албании со счетом 2:1 в первом матче группового этапа Евро-2024.
Четверо игроков «Скуадра Адзурры» сделали 100+ передач: Жоржиньо – 120, Джованни Ди Лоренцо – 114, Алессандро Бастони – 110 и Николо Барелла – 105.
Это повторение рекорда сборной Испании 2021 года.
Во втором тайме пошло болотное ватакатание.
Им бы ещё сыгранности и будут одними из фаворитов ЧЕ, а то видно частенько ребята не понимают друг друга
Впервые чуть не уснул на евро со времён Норвегия-Словения