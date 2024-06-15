«Аталанта» работает над трансфером Дзаньоло из «Галатасарая». Клуб настроен оптимистично (Фабрицио Романо)

Теги Аталанта серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло Фабрицио Романо Футбол

Николо Дзаньоло может перейти в «Аталанту».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Бергамо настроен оптимистично насчет трансфера 24-летнего итальянца из «Галатасарая».

Ранее сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны «Вильярреала», но «Аталанта» уверена в переходе. 

Прошлый сезон Дзаньоло провел в «Астон Вилле» на правах аренды, где сыграл 25 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно увидеть здесь.

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5 комментариев
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Ну Лешка точно на выход тогда
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Изначально было ясно про переезд в Турцию, а потом и в Англию..
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А зачем его Галатасарай вообще покупал?Купили за большие деньги,через полгода отправили в аренду в Астон Виллу,а теперь вообще хотят продать!
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Может, перезагрузит карьеру. Игрок он суперталантливый.
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Ответ Юрий Кечко
Ну Лешка точно на выход тогда
в любом середняке Серии А будет основным, так что все равно надо уходить
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