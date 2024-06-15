«Аталанта» работает над трансфером Дзаньоло из «Галатасарая». Клуб настроен оптимистично (Фабрицио Романо)
Николо Дзаньоло может перейти в «Аталанту».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Бергамо настроен оптимистично насчет трансфера 24-летнего итальянца из «Галатасарая».
Ранее сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны «Вильярреала», но «Аталанта» уверена в переходе.
Прошлый сезон Дзаньоло провел в «Астон Вилле» на правах аренды, где сыграл 25 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно увидеть здесь.