Балахнин о российских игроках европейского уровня: «Кроме Головина, никто не занимает важные роли в топ-чемпионатах. Кто перерос РПЛ – назвать трудно»

Теги Монако Сергей Балахнин премьер-лига Россия лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Сергей Балахнин высказался об уровне российских футболистов.

«Сейчас очень трудно выбирать тех футболистов, кто по своему уровню уже перерос чемпионата России, потому что у нас нет того самого мерила, которое бы это определяло, речь про континентальные турниры и еврокубки. Поэтому все определения таких футболистов будут чисто условными и субъективными. Только на уровне России такое выявить очень трудно.

У нас уже есть примеры россиян в Европе. Можно вспомнить того же Захаряна, который уже год выступает в Испании, но игроком основного состава он так и не стал. Миранчук уже длительное время находится в Серии А, но про него тоже тяжело говорить, как про ключевого футболиста «Аталанты».

Кроме Головина, нет российских футболистов в топ-чемпионатах, которые занимали бы важные роли в действительно больших командах. Головин – такой единственный. Может быть, кто-то из РПЛ уже готов к серьезному уровню европейского футбола. Но с полной уверенностью назвать тех, кто перерос уровень нашего чемпионата, очень трудно», – сказал бывший тренер «Ростова». 

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