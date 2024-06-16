Гладилин о возможном переходе Горшкова в «Спартак»: «Хлусевич и Рябчук не слабее. Но если руководство решило его подписать, то в нем что-то есть»
Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Юрия Горшкова в «Спартак».
Вчера стало известно, что московский клуб близок к приобретению защитника «Крыльев». Сумма трансфера может составить 120 миллионов рублей.
«Честно говоря, я не слишком знаком с его игрой. Но если руководство «Спартака» решило подписать этого футболиста, то в нем определенно что-то есть.
Впрочем, судя по некоторым матчам «Крыльев Советов», которые я видел, то могу сказать, что Хлусевич и Рябчук не слабее Горшкова. Почему его хотят купить? Это нужно у Станковича спрашивать», – сказал бывший игрок красно-белых.