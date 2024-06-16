Гладилин о возможном переходе Горшкова в «Спартак»: «Хлусевич и Рябчук не слабее. Но если руководство решило его подписать, то в нем что-то есть»

Теги Спартак Крылья Советов Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Олег Рябчук Даниил Хлусевич Юрий Горшков Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Юрия Горшкова в «Спартак».

Вчера стало известно, что московский клуб близок к приобретению защитника «Крыльев». Сумма трансфера может составить 120 миллионов рублей. 

«Честно говоря, я не слишком знаком с его игрой. Но если руководство «Спартака» решило подписать этого футболиста, то в нем определенно что-то есть.

Впрочем, судя по некоторым матчам «Крыльев Советов», которые я видел, то могу сказать, что Хлусевич и Рябчук не слабее Горшкова. Почему его хотят купить? Это нужно у Станковича спрашивать», – сказал бывший игрок красно-белых. 

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6 комментариев
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Ответ Проблемы Аршавина
А уже была новость, что 3-х туровый гегемон в очередной раз ощипывает Крылья советов в межсезонье?
А Зенит ощипывает лучшее со всех команд по чуть чуть, в основном, чтобы ослабить их...
+7
-3
+4
Ответ Проблемы Аршавина
А уже была новость, что 3-х туровый гегемон в очередной раз ощипывает Крылья советов в межсезонье?
Так зеня не то что ощипывеи он бреет все команды
+4
-1
+3
Так я и не понял,если с Горшковым будет что то не так ,кто ответит :руководство или Станкович.Впрочем,не боги горшки (не Горшкова!) обжигают....
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Надо отдать всех клиентов Андреева , и прописывать нормальные отступные 5-7 миллионов евро
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