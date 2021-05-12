🔴«МЮ» – фаворит финала Лиги Европы. Воспользуйтесь беспроигрышной ставкой👌

Вечером среды в Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

Английская команда – явный фаворит. Bettery предлагает коэффициент 1,40 на то, что «МЮ» станет обладателем трофея, и 1,85 – на победу в основное время. Шансы «Вильярреала» гораздо ниже: 3,00 и 4,50 соответственно, но зато и выиграть в случае успеха испанцев можно гораздо больше!

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