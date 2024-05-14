Бабич не сыграет за «Спартак» до конца сезона из-за травмы. Серб может пропустить Евро-2024

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу травмы Срджан Бабич Спорт-Экспресс Евро-2024 Футбол

Срджан Бабич может пропустить Евро-2024.

Защитник «Спартака» получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России (2:0).

По информации «Спорт-Экспресса», Бабич с высокой долей вероятности больше не сыграет за красно-белых в этом сезоне. Более того, футболист может пропустить чемпионат Европы из-за этого повреждения.

Медицинский штаб «Спартака» не форсирует восстановление сербского игрока, чтобы тот мог быть в строю к началу июня.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии сыграет в группе с Англией, Данией и Словенией.

15 комментариев
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Здоровья! И попасть на евро!
+27
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+27
за Спартак уже ладно, даже тройка не светит, а без еврокубков вообще считай мотивации нет. главное что бы на Евро попал
+7
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+7
Ответ Байтулла Дагиров
это плохо может на морале сказаться
Облико морале?
+6
0
+6
это плохо может на морале сказаться
+5
0
+5
Ответ Thomas_Shelby
Жора, настало твое время!
Так уже 3 матча без него сыграли.
И Жора сыграл ровно 0 минут. Так что нет)
+3
0
+3
Ответ Thomas_Shelby
Жора, настало твое время!
Уйти
+4
-1
+3
Потеря для Спартака
+1
0
+1
Потеря для "Спартака" ощутимая. Заменить Бабича некому. Жору нельзя выпускать, он нигде не успевает, поэтому привозит постоянно, игру читатать давно разучился. Здоровья Бабичу.
+1
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Потеря ( здоровья
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Один из лучших выбыл, желаю востановится к евро!
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Жора, настало твое время!
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Жаль конечно,хотелось посмотреть на него на Евро
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Говорили что не серьёзня травма и что он в порядке. Просто не хотят форсировать.
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Ответ ostrovidov
за Спартак уже ладно, даже тройка не светит, а без еврокубков вообще считай мотивации нет. главное что бы на Евро попал
Че это тройка не светит?Уже все шансыо нет что ли?))Есть конечно.
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Ответ Spartakus1984
Че это тройка не светит?Уже все шансыо нет что ли?))Есть конечно.
Локо навряд ли отдаст🤔
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