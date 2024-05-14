Бабич не сыграет за «Спартак» до конца сезона из-за травмы. Серб может пропустить Евро-2024
Срджан Бабич может пропустить Евро-2024.
Защитник «Спартака» получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России (2:0).
По информации «Спорт-Экспресса», Бабич с высокой долей вероятности больше не сыграет за красно-белых в этом сезоне. Более того, футболист может пропустить чемпионат Европы из-за этого повреждения.
Медицинский штаб «Спартака» не форсирует восстановление сербского игрока, чтобы тот мог быть в строю к началу июня.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии сыграет в группе с Англией, Данией и Словенией.
И Жора сыграл ровно 0 минут. Так что нет)