Бабич не сыграет за «Спартак» до конца сезона из-за травмы. Серб может пропустить Евро-2024

Срджан Бабич может пропустить Евро-2024.

Защитник «Спартака» получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России (2:0).

По информации « », с высокой долей вероятности больше не сыграет за красно-белых в этом сезоне. Более того, футболист может пропустить чемпионат Европы из-за этого повреждения.

Медицинский штаб « » не форсирует восстановление сербского игрока, чтобы тот мог быть в строю к началу июня.

пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. сыграет в группе с Англией, Данией и Словенией.