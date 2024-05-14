«Локо» и Галактионов продлят контракт на 2 года. Зарплата тренера – 5 млн рублей в месяц
Михаил Галактионов проведет в «Локомотиве» еще два сезона.
Ранее стало известно, что клуб готов продлить контракт с главным тренером, даже если он не выполнит задачи на этот сезон.
По информации «Чемпионата», стороны заключат соглашение на два года. Зарплата специалиста останется прежней – 5 миллионов рублей в месяц.
После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последних турах команда встретится с «Факелом» и «Балтикой».
а Галактионову что,спасибо,что работает с тем что есть