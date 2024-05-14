«Локо» и Галактионов продлят контракт на 2 года. Зарплата тренера – 5 млн рублей в месяц

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Михаил Галактионов проведет в «Локомотиве» еще два сезона.

Ранее стало известно, что клуб готов продлить контракт с главным тренером, даже если он не выполнит задачи на этот сезон.

По информации «Чемпионата», стороны заключат соглашение на два года. Зарплата специалиста останется прежней – 5 миллионов рублей в месяц.

После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Локомотив» набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последних турах команда встретится с «Факелом» и «Балтикой».

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4 комментария
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О чем здесь жалеть? 500к usd в год. Большая часть основы команды получает больше.
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состав бы усилить качественно, понятное дело что возможностей, как у Зенита например, у наших локомотивских нищуков нет, но все равно, можно хоть как то двигаться в плане селекции. А не так как наши локомотивские бездарности, меняющие Марадишвили на Хабиба Нурмагомедова или брать даже в аренду Хумуличей.
а Галактионову что,спасибо,что работает с тем что есть
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Как бы очень скоро Нагорных не пожалел об этом решении.
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Лучше бы Николича вернули
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