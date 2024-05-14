Мбаппе о сезоне: «Если бы прошлым летом мне сказали, чего я добьюсь, я был бы «за» обеими руками и даже расписался бы кровью»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе оценил итоги сезона для «ПСЖ».

«Как я уже говорил, когда ты футболист, у тебя не так много времени, чтобы анализировать настоящий момент, ты всегда должен думать «дальше, дальше, дальше». И когда это заканчивается... Проявлять эмоции слишком поздно – это ошибка с нашей стороны, игроков высокого уровня.

Этот сезон я могу проанализировать с двух точек зрения: такие игроки, как я, всегда ожидают большего, и это нормально. Но если бы в июле прошлого года мне сказали, чего я добьюсь в этом сезоне, я был бы «за» обеими руками и даже расписался бы кровью.

Это было неожиданно, я очень доволен тем, как все закончилось. Многие люди считают, что могло быть и лучше. Но после того, что со мной случилось, мне казалось, что [в конце сезона] я буду видеть стакан наполовину пустым, а не наполовину полным... Я очень рад [что это не так]», – сказал нападающий «ПСЖ» в эфире канала L’Equipe.

В сезоне-2023/24 «ПСЖ» завоевал 12-й чемпионский титул. В Лиге чемпионов парижане дошли до полуфинала, где потерпели два поражения от дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1). 

В финале Кубка Франции «ПСЖ» встретится с «Лионом».

Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 5-й раз подряд. У Ибрагимовича 3 таких приза, у Азара – 2

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11 комментариев
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А чего он добился за год?🧐
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Ответ bombadil
Вот вроде умеренно адекватное высказывание, но про кровь дико неуместно, конечно. Надеюсь, в Реале голову прочистят.
Это может их речевые обороты, успокойся
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Вот вроде умеренно адекватное высказывание, но про кровь дико неуместно, конечно. Надеюсь, в Реале голову прочистят.
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Ничего нового Мбаппе не добился за год.
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Я тоже был бы за и даже расписался бы кровью, получить такое бабло
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Слово пацана. Кровь на руках.
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