Президент «Урала» Иванов о лимите на легионеров: «Мы каждый год меняем его. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит. Так не должно быть!»
Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».
«Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!
Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью – выясним вместе, как выгодно, а как нет. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть!
Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю преждевременным», – сказал Григорий Иванов.
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