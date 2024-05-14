Президент «Урала» Иванов о лимите на легионеров: «Мы каждый год меняем его. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит. Так не должно быть!»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов лимит на легионеров Футбол

Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

«Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!

Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью – выясним вместе, как выгодно, а как нет. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть!

Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю преждевременным», – сказал Григорий Иванов.

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6 комментариев
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Ещё бы ввести лимит на дураков в Госдуме!
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Да было уже! За неделю до начала чемпионата изменили правила ,ввели лимит .
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Читаешь г.Володина и прям умиляешься.Всё для своих, для пацанов, чтобы росли здоровыми.При этом является крупнейшим поставщиком пальмового масла, добавка которого в пищевые продукты в нормальных странах уже давно запрещена.(Не сам естественно, а его бизнес-мама)
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Гриша-договорняк на свободе? Так быть не должно!
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Ответ Александр Жердин
Да было уже! За неделю до начала чемпионата изменили правила ,ввели лимит .
Угу, 2015 год.
Алексей Миллер: «РФС должен немедленно ужесточить лимит до схемы «6+5», иначе будет уже поздно»
+2
-2
0
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