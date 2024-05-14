Президент «Урала» Иванов о лимите на легионеров: «Мы каждый год меняем его. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит. Так не должно быть!»

Президент «Урала» высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

«Все, что сейчас говорят об изменении в лимите на легионеров, является пока только слухами! У нас снова кто-то и где-то что-то сказал, но никакой конкретики нет. Вот когда она будет, только тогда и поговорим. Вот что сейчас обсуждать?!

Мы каждый год меняем этот лимит: то он такой, затем другой, и в конце вообще третий. Давайте сначала обсудим это с футбольной общественностью – выясним вместе, как выгодно, а как нет. Нельзя просто так взять и сделать завтра совершенно другой лимит на легионеров. Так не должно быть!

Будет обсуждение между клубами, каждый скажет свое мнение, а сейчас бежать впереди паровоза и что-либо говорить, считаю преждевременным», – сказал .