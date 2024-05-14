Леонид Слуцкий: «Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января. Тут жесткий лимит, пятерка легионеров – на весь сезон»

Леонид Слуцкий объяснил, почему Артем Дзюба не перейдет в «Шанхай» в этом году.

«В России многие не совсем верно понимают ситуацию с иностранными футболистами в китайских клубах. Рассказываю, как устроен здешний лимит.

В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно – не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.

Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.

Согласитесь, в сравнении с китайский лимит довольно жесткий. Поэтому легионеров здесь выбирают очень трепетно. Любая ошибка заметно ослабляет команду. Ведь иностранные футболисты как правило делают разницу.

Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, то забывают: при всем желании ни « », ни какой-либо другой клуб не сможет заявить на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января.

Кстати, формально легионеров в команде может быть и шесть. Но дополнительная позиция предусмотрена только для игроков из Гонконга, Тайваня или Макао. И далеко не все клубы пользуются этой опцией», – рассказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом