Леонид Слуцкий: «Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января. Тут жесткий лимит, пятерка легионеров – на весь сезон»
Леонид Слуцкий объяснил, почему Артем Дзюба не перейдет в «Шанхай» в этом году.
«В России многие не совсем верно понимают ситуацию с иностранными футболистами в китайских клубах. Рассказываю, как устроен здешний лимит.
В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно – не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.
Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.
Согласитесь, в сравнении с РПЛ китайский лимит довольно жесткий. Поэтому легионеров здесь выбирают очень трепетно. Любая ошибка заметно ослабляет команду. Ведь иностранные футболисты как правило делают разницу.
Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, то забывают: при всем желании ни «Шанхай Шеньхуа», ни какой-либо другой клуб не сможет заявить Артема на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января.
Кстати, формально легионеров в команде может быть и шесть. Но дополнительная позиция предусмотрена только для игроков из Гонконга, Тайваня или Макао. И далеко не все клубы пользуются этой опцией», – рассказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
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