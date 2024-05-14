Медведев о словах про «импотентов»: «Не питайтесь ядовитыми слухами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Александр Медведев отреагировал на слухи об оскорблении игроков «Зенита».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления петербургского клуба назвал футболистов «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», – прокомментировал эту информацию Медведев.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко после 28 туров. Петербуржцы отстают от «Динамо» на два балла.

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18 комментариев
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В данном случае больше верится слухам, чем самому Медведеву! Питерской ОПГ совсем веры нету!
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Значит, это правда
+15
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Не питайтесь импoтентaми
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+6
учитывая последнюю новость про стимулирование тренерского штаба и игроков улучшенными контрактами, как-то больше верится в импотентов
+6
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+3
Ответ Ovi174
В данном случае больше верится слухам, чем самому Медведеву! Питерской ОПГ совсем веры нету!
Мы очень переживаем по поводу того, кому ты веришь! 😁
+1
0
+1
В советском кинотеатре идет премьера итальянского фильма. Постельная сцена, на экране обнажённая женщина, а покрасневший, смущённый мужчина выходит из комнаты, пытаясь натянуть штаны. Женщина кричит ему вслед:
- Кастрато! Импотенто!
Переводчик:
- Уходи, я тебя больше не люблю.
+3
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Питайтесь виагрой.
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Лично видел, как этот человек переводил футбол в плоскость своих сбГ-фантазий. Так что не верю его словам.
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