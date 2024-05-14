Медведев о словах про «импотентов»: «Не питайтесь ядовитыми слухами»
Александр Медведев отреагировал на слухи об оскорблении игроков «Зенита».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления петербургского клуба назвал футболистов «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).
«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», – прокомментировал эту информацию Медведев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко после 28 туров. Петербуржцы отстают от «Динамо» на два балла.
- Кастрато! Импотенто!
Переводчик:
- Уходи, я тебя больше не люблю.