Медведев о словах про «импотентов»: «Не питайтесь ядовитыми слухами»

Александр Медведев отреагировал на слухи об оскорблении игроков «Зенита».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления петербургского клуба назвал футболистов «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», – прокомментировал эту информацию .

« » занимает второе место в турнирной таблице Мир , набрав 51 очко после 28 туров. Петербуржцы отстают от «Динамо» на два балла.