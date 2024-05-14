Райс – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Палмер – 2-й, Мак Аллистер – 3-й, Хавертц – 7-й

Трансфер Деклана Райса признан лучшим в сезоне АПЛ по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших приобретений английских клубов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял полузащитник , перешедший из « » в «Арсенал».

Весь список выглядит так:

1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;

2. – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;

3. Аллистер – из « » в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;

4. Микки ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм» за 34,5 млн фунтов;

5. Давид Райя – из «Брентфорда» в «Арсенал», аренда;

6. Росс Баркли – в «Лутон», свободный агент;

7. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов;

8. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;

9. Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу» за 31,5 млн фунтов;

10. Мохаммед Кудус – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 38 млн фунтов;

11. Педро Порро – из «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 39 млн фунтов;

12. Ватару Эндо – из «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 16 млн фунтов;

13. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;

14. Мурилло – из «Коринтианс» в «Ноттингем Форест» за 15 млн фунтов;

15. Эдсон Альварес – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 35 млн фунтов;

16. Жереми Доку – из «Ренна» в «Манчестер Сити» за 55,5 млн фунтов;

17. Матеус Кунья – из «Атлетико» в «Вулвеохэмптон» за 44 млн фунтов;

18. Адам Уортон – из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас» за 22 млн фунтов;

19. Жоао Педро – из «Уотфорда» в «Брайтон» за 30 млн фунтов;

20. Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Борнмут» за 10 млн фунтов;

21. Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Ноттингем Форест» за 5 млн фунтов.