Райс – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Палмер – 2-й, Мак Аллистер – 3-й, Хавертц – 7-й

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Трансфер Деклана Райса признан лучшим в сезоне АПЛ по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших приобретений английских клубов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял полузащитник Деклан Райс, перешедший из «Вест Хэма» в «Арсенал».

Весь список выглядит так:

1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;

2. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;

3. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;

4. Микки ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм» за 34,5 млн фунтов;

5. Давид Райя – из «Брентфорда» в «Арсенал», аренда;

6. Росс Баркли – в «Лутон», свободный агент;

7. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов;

8. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;

9. Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу» за 31,5 млн фунтов;

10. Мохаммед Кудус – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 38 млн фунтов;

11. Педро Порро – из «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 39 млн фунтов;

12. Ватару Эндо – из «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 16 млн фунтов;

13. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;

14. Мурилло – из «Коринтианс» в «Ноттингем Форест» за 15 млн фунтов;

15. Эдсон Альварес – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 35 млн фунтов;

16. Жереми Доку – из «Ренна» в «Манчестер Сити» за 55,5 млн фунтов;

17. Матеус Кунья – из «Атлетико» в «Вулвеохэмптон» за 44 млн фунтов;

18. Адам Уортон – из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас» за 22 млн фунтов;

19. Жоао Педро – из «Уотфорда» в «Брайтон» за 30 млн фунтов;

20. Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Борнмут» за 10 млн фунтов;

21. Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Ноттингем Форест» за 5 млн фунтов. 

17 комментариев
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Если райс просто стал одним из лучших игроков в составе и так сильного арсенала, то палмер моментально превратился лидером в кризисном Челси и тащил клуб в одно рыло, непонятно, поэтому как по мне трансфер Палмера куда круче, да и в целом Райс переходил в статусе топа, про палмера так не скажешь
+10
-2
+8
Двое первых заслуженно , на первых местах .
+3
-1
+2
Все трансферы из первой тройки хороши, но Палмер должен быть первым (особенно с учётом стоимости и личного влияния на команду)
+2
0
+2
Ван ден Вен лучший
+1
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+1
По верхушке согласен, дальше можно спорить, но там +/-
Имхо, Райс чуть выше Палмера, потому что усилил клуб со 2, а не 7 места
+2
-2
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Хоть и болельщик Арсенала, но по "цена - качество" Палмера и Райса всё же нужно поменять местами, ну и Райя пятый - тоже сомнительно, это конечно далеко не провал, но ничего прямо выдающегося в этом трансфере нет.
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Рейс перешёл за приличную сумму, поэтому его прогресс никого не удивляет, а вот от Палмера такого ни один человек в мире не ждал, и даже он сам
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Хаверц должен быть выше. Райа пониже. Райс оправданно первый. Разве что Палмер может побороться за более удачный переход.
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А где Маунт? На каком месте он?
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А какие критерии оценки?

Здесь должна быть и сумма уместная, и вклад игрока, расчет менеджмента и тд

Райс - это все-таки 100 Лямов.
Палмер - никто не ждал, что он так заиграет. Уверен, Челси его даже в основу не рассматривали.

Поэтому условный Макалистер за 35 - это шик, или Викарио за 17..
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Ответ ColonelKurtz
Если райс просто стал одним из лучших игроков в составе и так сильного арсенала, то палмер моментально превратился лидером в кризисном Челси и тащил клуб в одно рыло, непонятно, поэтому как по мне трансфер Палмера куда круче, да и в целом Райс переходил в статусе топа, про палмера так не скажешь
Из сложно сравнивать. Палмер по стате безусловно лучший трансфер. Но Райс тоже крут по влиянию на команду - он придал Арсеналу надежности, которой ему так не хватало и почти привел к чемпионству.
Но оба лучшие с отрывом.
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Ответ Алексей Гусев
Райя и Баркли выше Викарио и Торреса?
А как Вы догадался-то?😲
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Палмер и Маккалистер играли не хуже Раиса, а стоили в 2-3раза дешевле. По сочетанию цена качества явно более удачные трансферы.
Маккалистер точно не играл лучше Райса, а у Палмера совсем другая позиция и роль в команде, чтобы их игру сравнивать напрямую. Но, согласен что с такими результатами и за такие деньги Палмер должен быть первым.
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