Райс – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal. Палмер – 2-й, Мак Аллистер – 3-й, Хавертц – 7-й
Трансфер Деклана Райса признан лучшим в сезоне АПЛ по версии Goal.
Портал Goal составил рейтинг лучших приобретений английских клубов в сезоне-2023/24. Первую строчку занял полузащитник Деклан Райс, перешедший из «Вест Хэма» в «Арсенал».
Весь список выглядит так:
1. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 100 млн фунтов;
2. Коул Палмер – из «Манчестер Сити» в «Челси» за 42,5 млн фунтов;
3. Алексис Мак Аллистер – из «Брайтона» в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов;
4. Микки ван де Вен – из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм» за 34,5 млн фунтов;
5. Давид Райя – из «Брентфорда» в «Арсенал», аренда;
6. Росс Баркли – в «Лутон», свободный агент;
7. Кай Хавертц – из «Челси» в «Арсенал» за 65 млн фунтов;
8. Гульельмо Викарио – из «Эмполи» в «Тоттенхэм» за 17,2 млн фунтов;
9. Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу» за 31,5 млн фунтов;
10. Мохаммед Кудус – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 38 млн фунтов;
11. Педро Порро – из «Спортинга» в «Тоттенхэм» за 39 млн фунтов;
12. Ватару Эндо – из «Штутгарта» в «Ливерпуль» за 16 млн фунтов;
13. Джеймс Мэддисон – из «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов;
14. Мурилло – из «Коринтианс» в «Ноттингем Форест» за 15 млн фунтов;
15. Эдсон Альварес – из «Аякса» в «Вест Хэм» за 35 млн фунтов;
16. Жереми Доку – из «Ренна» в «Манчестер Сити» за 55,5 млн фунтов;
17. Матеус Кунья – из «Атлетико» в «Вулвеохэмптон» за 44 млн фунтов;
18. Адам Уортон – из «Блэкберна» в «Кристал Пэлас» за 22 млн фунтов;
19. Жоао Педро – из «Уотфорда» в «Брайтон» за 30 млн фунтов;
20. Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Борнмут» за 10 млн фунтов;
21. Каллум Хадсон-Одои – из «Челси» в «Ноттингем Форест» за 5 млн фунтов.
Имхо, Райс чуть выше Палмера, потому что усилил клуб со 2, а не 7 места
Здесь должна быть и сумма уместная, и вклад игрока, расчет менеджмента и тд
Райс - это все-таки 100 Лямов.
Палмер - никто не ждал, что он так заиграет. Уверен, Челси его даже в основу не рассматривали.
Поэтому условный Макалистер за 35 - это шик, или Викарио за 17..
Но оба лучшие с отрывом.