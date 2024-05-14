Александр Мостовой: «Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики», а он играет. Сильно будет, если он победит в Кубке, а «Зенит» проиграет»

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Балтики» и «Спартака».

Команды встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них все хорошо.

« » должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли « », я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде.

Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», – сказал бывший полузащитник сборной России.