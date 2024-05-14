Александр Мостовой: «Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики», а он играет. Сильно будет, если он победит в Кубке, а «Зенит» проиграет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Балтика Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Балтики» и «Спартака».

Команды встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 20:45 по московскому времени. 

«Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них все хорошо.

«Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли «Зениту», я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде.

Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

40 комментариев
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Так Балтика тоже тогда должна смотреть матч по телевизору))
Они на этой же стадии проиграли Цска и вылетели в путь регионов вместе со Спартаком))
Отсутствует логика у Мостового напрочь)))
+35
-2
+33
Ответ Caniball
Так Балтика тоже тогда должна смотреть матч по телевизору)) Они на этой же стадии проиграли Цска и вылетели в путь регионов вместе со Спартаком)) Отсутствует логика у Мостового напрочь)))
Он просто клинический и..т, вот честно
+21
-1
+20
Не нашел ничего про Абаскаля. скорее всего фейк .
+9
0
+9
Самое странное в этой системе, что проигравший в финале из пути РПЛ выбывает. Получается, выгоднее вылететь в полуфинале и потом через Путь Регионов добраться до Суперфинала
+10
-1
+9
Кто может рассказать этому гению, что Балтика точно также должна смотреть футбол по телевизору, вылетев из верхней сетки от ЦСКА на такой же стадии, как и Спартак ?
+8
-2
+6
Ответ Caniball
Так Балтика тоже тогда должна смотреть матч по телевизору)) Они на этой же стадии проиграли Цска и вылетели в путь регионов вместе со Спартаком)) Отсутствует логика у Мостового напрочь)))
>Отсутствует логика у Мостового напрочь)))
Вы это только сейчас поняли?
+6
0
+6
Если чувак за 2 года не понял нехитрый формат розыгрыша кубка, то это красноречиво говорит о его умственных способностях
+7
-2
+5
Ответ Primary Creature
Кто может рассказать этому гению, что Балтика точно также должна смотреть футбол по телевизору, вылетев из верхней сетки от ЦСКА на такой же стадии, как и Спартак ?
1+1 он сложить не в состоянии))
+4
0
+4
Мостовой должен был смотреть матчи с тренерской зоны, а не по телевизору) но жизнь расставила всё по своим местам)
+6
-2
+4
Каждый человек имеет право быть дураком, но и правом надо пользоваться с некоторой умеренностью))
+3
0
+3
Он впервые не упомянул абаскаля ?
+3
0
+3
Но пока матчи по телевизору смотрит Мостовой, а Спартак играет)
+3
-1
+2
Мостовой напрочь мозг пропил, к сожалению. В клоуна превратился, для потехи людям. Великий футболист был по меркам России, но скатился на самое дно, ему скорее помощь нужна, он своими высказываниями только подтверждает: он уже просто кричит: "возьмите меня кто-нибудь тренировать, помогите". Но никто с ним связываться не хочет, даже помощником никто не берёт, не просто так же, значит реально очень серьёзные проблемы.
+3
-2
+1
Ой, дурааакЦ
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Если чувак за 2 года не понял нехитрый формат розыгрыша кубка, то это красноречиво говорит о его умственных способностях
Он футболист
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Ответ Adanilove1991
Самое странное в этой системе, что проигравший в финале из пути РПЛ выбывает. Получается, выгоднее вылететь в полуфинале и потом через Путь Регионов добраться до Суперфинала
Да, было бы куда логичнее чтобы победитель пути РПЛ ждал своего соперника из пары победитель пути Регионов - проигравший в финале Пути РПЛ. Хотя и так хрень получается, если суперфинал будет дублировать финал путь РПЛ
+1
-1
0
Ответ Adanilove1991
Самое странное в этой системе, что проигравший в финале из пути РПЛ выбывает. Получается, выгоднее вылететь в полуфинале и потом через Путь Регионов добраться до Суперфинала
Такой формат придумал явно неординарный человек, а другой неординарный его утвердил.
+2
-2
0
Ответ Vatikan
все мы хотим, чтобы Спартак выиграл кубок
Таки Копа зимой тока?
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Ответ Mircantinovic
Да, было бы куда логичнее чтобы победитель пути РПЛ ждал своего соперника из пары победитель пути Регионов - проигравший в финале Пути РПЛ. Хотя и так хрень получается, если суперфинал будет дублировать финал путь РПЛ
В прошлом году так и было. В этом отменили.
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Ответ Adanilove1991
Самое странное в этой системе, что проигравший в финале из пути РПЛ выбывает. Получается, выгоднее вылететь в полуфинале и потом через Путь Регионов добраться до Суперфинала
Выгоднее, но не совсем.
Если вылетаешь, то до финала тебе надо сыграть два матча, оба на выезде и без права на ошибку.
Если остаешься, то 2 матча с одной командой с правом на ошибку.
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Ответ Adanilove1991
Самое странное в этой системе, что проигравший в финале из пути РПЛ выбывает. Получается, выгоднее вылететь в полуфинале и потом через Путь Регионов добраться до Суперфинала
Так да. По законам этой схемы должен быть доп матч проигравшего в паре Зенит/ЦСКА и победителя пары Спартак/Балтика.
Вообще, ИМХО в футболе эта система смотрится фигово. Достаточно было просто группового этапа и всё.
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Ждём классику? Суперкубок Спартак-Динамо в Лужниках? )))
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Ответ .ru
а ещё сильней если Спартак и Зенит посмотрят финал по телевизору...
Опять Иванова зарядили неудалять Мойзеса и Зе, теперь уже в кубке?
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Ответ Виталик Украинский
Опять Иванова зарядили неудалять Мойзеса и Зе, теперь уже в кубке?
опять гегемону судьи доминировать и унижать помешали...
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Ответ idemidov
Балтика так-то тоже проиграла ЦСКА. Таков регламент.
Ну так уж далеко память Мостового не работает, вы уж тоже пожалейте человека. Он ведь не для того всю жизнь футболу посвятил, чтобы сейчас факты верно помнить.
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Саша,всё так и будет.Только в финале Спартак победит цска,а не импотентов.
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Хаа,кстати а почему Спартак должен смотреть по телеку матч Балтики,когда Балтика до этого так же проиграла ЦСКА в кубке и в итоге попала на Спартак?Точно таким же способом.Мостовой ничего не знает а я зыком мелет и близко эту гадину нельзя подпускать никогда к Спартаку,он всегда только грязь льет.
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никто ничего не хочет выиграть, кому нужны эти внезапные вздутия? Все хотят увидеть смерть настоящего чемпиона...Хлеба и зрелищ!
Пенальти вам рабоной, дорогие друзья...
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Да все хотят, чтобы зинит продул везде.
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спартак вообще должен смотреть РПЛ по телевизору в перерывах между играми в лучшей лиге мира
+3
-3
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