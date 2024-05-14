Александр Мостовой: «Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики», а он играет. Сильно будет, если он победит в Кубке, а «Зенит» проиграет»
Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Балтики» и «Спартака».
Команды встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 20:45 по московскому времени.
«Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них все хорошо.
«Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли «Зениту», я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде.
Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Они на этой же стадии проиграли Цска и вылетели в путь регионов вместе со Спартаком))
Отсутствует логика у Мостового напрочь)))
Вы это только сейчас поняли?
Если вылетаешь, то до финала тебе надо сыграть два матча, оба на выезде и без права на ошибку.
Если остаешься, то 2 матча с одной командой с правом на ошибку.
Вообще, ИМХО в футболе эта система смотрится фигово. Достаточно было просто группового этапа и всё.
Пенальти вам рабоной, дорогие друзья...