Гвардиола о деньгах: «Если бы причина была в них, то «МЮ», «Челси» и «Арсенал» выигрывали бы все титулы. За последние 5 лет они потратили столько же, сколько и «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Лестер Жирона Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что успех «Манчестер Сити» обусловлен не только деньгами.

«Несколько лет назад люди говорили, что «Ман Сити» слишком легко. Скучно ли нам [соревноваться с другими клубами]? Нет. Это сложно. Если бы причина была в этом, «Юнайтед» должен был бы выиграть все титулы. Все до единого. И «Челси» должен был бы выиграть все титулы. И «Арсенал» должен был бы выиграть все титулы.

За последние пять лет они потратили столько же денег, сколько и мы. Они должны были добиться этого, но не добились.

[Если бы все сводилось к деньгам], «Жирона» бы не попала в Лигу чемпионов, а «Лестер» бы не выиграл Премьер-лигу несколько лет назад. Ну как, скучно? Не так уж и скучно.

Снова оказаться в нашем нынешнем положении было сложно, и мы хотим победить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

81 комментарий
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Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Начни с того, что будь Пеп тренером МЮ он никогда бы не купил себе Антони:)
+110
-21
+89
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
+91
-40
+51
Он вообще в курсе, что Арсенал, чтобы так тратить, лет 10 дошираком питался? У них не было чудовищных вливаний, как у МС или Челси. МЮ так тратит, потому что до этого почти 20 лет показывал фантастический результат, имея в качестве костяка своих воспитанников.
+57
-18
+39
Ответ rigobersong
Начни с того, что будь Пеп тренером МЮ он никогда бы не купил себе Антони:)
Пеп настолько чудотворно работает с футболистами, что он и из этого бревна сделал бы что-то мало-мальски полезное. В этом плане они с Фергюсоном похожи.
+27
-6
+21
Так правило финансового fair play для того и придумывали все топы 90х и 00х, чтобы самим оставаться на плаву и не допускать большого вливания денег в клубы средней руки. Новых команд претендующих на что-то в ЛЧ нет и в обозримом будущем не предвидеться…
А по самой новости. Это смотря как считать эти траты, и в какой срок. За последние 5 лет в среднем МС не выделяется, а с 14 по 19 года очень даже… но кто старое помянет, тому глаз вон
+21
-2
+19
По эффективности вложений конечно МС лучшие потом Ливеры! МЮ просто провал
+15
-6
+9
Ответ T622222
По эффективности вложений конечно МС лучшие потом Ливеры! МЮ просто провал
Филлипс, Нунеш и еще были провальные трансферы за огромные деньги. Но для Сити вопрос денег не критичен.
+12
-6
+6
Ответ Madcomposer
Он вообще в курсе, что Арсенал, чтобы так тратить, лет 10 дошираком питался? У них не было чудовищных вливаний, как у МС или Челси. МЮ так тратит, потому что до этого почти 20 лет показывал фантастический результат, имея в качестве костяка своих воспитанников.
Да не надо передергивать и чушь то откровенную нести. У МЮ был фантастически талантливый класс 92. Ну и все. Такие таланты в одном поколении-крайняя редкость и счастливый случай А Рой Кин, Энди Коул, Дуйат Йорк, Рио Фердинанд-это были лучшие игроки АПЛ, которых МЮ покупал за баснословные по тем временам деньги. Кин вообще был самым дорогим футболистом мира, если не ошибаюсь
+6
0
+6
Ответ Rad0
Пеп настолько чудотворно работает с футболистами, что он и из этого бревна сделал бы что-то мало-мальски полезное. В этом плане они с Фергюсоном похожи.
Как-то все быстро забыли, как Пеп несколько лет подряд покупал защитников по 50 млн и никак не мог нащупать нужную комбинацию

Очень чудотворно, да. Но работать чудотворно с таких условиях куда как проще, чем без безнаказанных 115 финансовых нарушений

При этом Пеп действительно великий тренер. Просто это великий тренер с великими возможностями.
+12
-6
+6
Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Снова фантазийные истории, что если бы да кабы Гвардиола тренировал (подставляем название любого середняка) он бы ничего не выиграл. Заела же у хейтерков Пепа эта пластинка
+11
-6
+5
Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Дай Тен Хагу Сити, они были бы 8е
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
"финансовые нарушения" - всего лишь условная формальность, которой раньше, например, вообще не было. И ничего, футбол был прекрасен.
Да и даже эти 112 формальных нарушений были допущены во времена до Пепа, а не при нем
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Это ложь, даже если не брать в расчет финансовые махинации..
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+3
Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Не были, потому что свои халявные деньги они получили до ввода ФФП.
Например, про Баварию никто и слыхом не слыхивал до того, как разбогатевшие на рабском труде остарбайтеров немецкие промышленники создали с нуля себе игрушку и внезапно Бавария с нуля ракетой прошла до вершины сквозняком через все дивизионы. Находились деньги на любые хотелки тренеров Баварии, которые тоже были из самых дорогих специалистов.
А шейхам так нельзя, неспортивно. Ага, конечно.
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Ответ Клименко
А за первые 10 лет сколько вы потратили? Сити построил свою гегемонию на читерстве
А он красава, удобный диапазон дат с данными берет и ему ок)
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Ответ Rad0
Пеп настолько чудотворно работает с футболистами, что он и из этого бревна сделал бы что-то мало-мальски полезное. В этом плане они с Фергюсоном похожи.
Дайте Гвардиоле 11 Антони, и он выиграет для вас требл
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+2
Ответ _mountain_range_
Купил бы Чигринского.
Или Филлипса,который вообще не известно живой или нет!
+3
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Мне кажется, Пеп в победах тоже слегка поучаствовал.
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0
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Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Он бы и Спартак сделал
+3
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+2
Ответ Гани Дюсенов
Филлипс, Нунеш и еще были провальные трансферы за огромные деньги. Но для Сити вопрос денег не критичен.
За какие такие огромные деньги? Вранье. Нормальные деньги для АПЛ за них отдали.
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"МЮ, Челси и Арсенал потратили (все) столько сколько и же Сити.." ну конечно. (1+1+1)=сити.
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Ответ cZeiss
Челси покупает никому не нужный шлак за много деняк, там кроме Палмера никого нету. Середняк
хватит эту ерунду уже постить везде. Челси сделал ряд очень хороших трансферов - Гюсто, Энцо, Кайседо, Лавиа, Бадиашиле, Фофана, Нкунку, Джексон очень хорошие и талантливые игроки, просто не стоит ожидать, что группа молодых футболистов сразу заиграет в пересобранной команде. Да, многих подкосили травмы, но в целом это качественные футболисты. В конце сезона Челси явно прибавил, да и в начале очков недобрали.
+2
-1
+1
Челси покупает никому не нужный шлак за много деняк, там кроме Палмера никого нету.
Середняк
+3
-2
+1
Ответ arisstopane
точка отсчёта решает всё: почему бы хитропопому пеппу взять в пример не пять, а последние десять лет? ась?)
А почему не сто лет? ась?
Посчитаем, сколько тратил МанСити и МЮ с Арсеналом, поправку на инфляцию накрутим.
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Ответ Waiway
кто-то 10 лет назад, кто то 20. Но все вливали. Футбольный клуб - это дорого, и бесплатно не строится
Еще раз - 20 лет назад можно было вливать бесконтрольно, 10 лет назад уже нельзя
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0
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Ответ Заяцволк
Деньги в конверте - это 1 махинация, кривая бухгалтерия - это 2 махинация, всего лишь 2 получается ) На 115 меньше, чем у Сито )
я тебя разочарую: деньги в конверте для 10 игроков - уже 10 нарушений, а не одно. А "кривая бухгалтерия" в соло способна потянуть на 200 нарушений
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Ответ Заяцволк
Конечно не только в деньгах, но ещё и в 117 нарушениях, другим клубам такого и не снилось ) Кстати, МЮ ещё и спас их от Роналду, приняв удар на себя, а то сейчас шарлатан тоже на 6-8 местах болтался бы
Хорошо что в нашем ювентусе таких проблем нет, ведь зачем нужны махинации, если можно просто отдать деньги в конверте:)
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Ответ rigobersong
База!:)
Знаешь кого нет в финале?
МанСити и Барсы. До свидания:)
+7
-6
+1
Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Что ж Пеллегрини не доминировал с Сити, как Пеп? Деньжат было мало?
И куда делись байки про дождливый вечер в Стоке и невероятную конкуренцию в АПЛ? Они же так хорошо работали, пока Пеп тренировал Баварию с Барселоной
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Ответ Spartakus1984
но они не были под подозрением в 112 или сколько там точно,науршениях,в том числе ФФП.Кого лечит Гвардиола?))Дай ему МЮ не думаю что сделал бы их чемпионами.Хотя возможно поднял бы выше в таблице.
Имея неограниченные финансовые возможности он выиграл одну ЛЧ за все время в МС. Пусть дальше себе тренирует, а если найдут нарушения, то тогда и этот результат будет с легким амбре надувательства.
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