Пеп Гвардиола заявил, что успех «Манчестер Сити» обусловлен не только деньгами.

«Несколько лет назад люди говорили, что « » слишком легко. Скучно ли нам [соревноваться с другими клубами]? Нет. Это сложно. Если бы причина была в этом, « » должен был бы выиграть все титулы. Все до единого. И « » должен был бы выиграть все титулы. И « » должен был бы выиграть все титулы.

За последние пять лет они потратили столько же денег, сколько и мы. Они должны были добиться этого, но не добились.

[Если бы все сводилось к деньгам], «Жирона» бы не попала в Лигу чемпионов, а « » бы не выиграл Премьер-лигу несколько лет назад. Ну как, скучно? Не так уж и скучно.

Снова оказаться в нашем нынешнем положении было сложно, и мы хотим победить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».