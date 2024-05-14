Гвардиола о деньгах: «Если бы причина была в них, то «МЮ», «Челси» и «Арсенал» выигрывали бы все титулы. За последние 5 лет они потратили столько же, сколько и «Сити»
Пеп Гвардиола заявил, что успех «Манчестер Сити» обусловлен не только деньгами.
«Несколько лет назад люди говорили, что «Ман Сити» слишком легко. Скучно ли нам [соревноваться с другими клубами]? Нет. Это сложно. Если бы причина была в этом, «Юнайтед» должен был бы выиграть все титулы. Все до единого. И «Челси» должен был бы выиграть все титулы. И «Арсенал» должен был бы выиграть все титулы.
За последние пять лет они потратили столько же денег, сколько и мы. Они должны были добиться этого, но не добились.
[Если бы все сводилось к деньгам], «Жирона» бы не попала в Лигу чемпионов, а «Лестер» бы не выиграл Премьер-лигу несколько лет назад. Ну как, скучно? Не так уж и скучно.
Снова оказаться в нашем нынешнем положении было сложно, и мы хотим победить», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
А по самой новости. Это смотря как считать эти траты, и в какой срок. За последние 5 лет в среднем МС не выделяется, а с 14 по 19 года очень даже… но кто старое помянет, тому глаз вон
Очень чудотворно, да. Но работать чудотворно с таких условиях куда как проще, чем без безнаказанных 115 финансовых нарушений
При этом Пеп действительно великий тренер. Просто это великий тренер с великими возможностями.
Да и даже эти 112 формальных нарушений были допущены во времена до Пепа, а не при нем
Например, про Баварию никто и слыхом не слыхивал до того, как разбогатевшие на рабском труде остарбайтеров немецкие промышленники создали с нуля себе игрушку и внезапно Бавария с нуля ракетой прошла до вершины сквозняком через все дивизионы. Находились деньги на любые хотелки тренеров Баварии, которые тоже были из самых дорогих специалистов.
А шейхам так нельзя, неспортивно. Ага, конечно.
Середняк
Посчитаем, сколько тратил МанСити и МЮ с Арсеналом, поправку на инфляцию накрутим.
МанСити и Барсы. До свидания:)
И куда делись байки про дождливый вечер в Стоке и невероятную конкуренцию в АПЛ? Они же так хорошо работали, пока Пеп тренировал Баварию с Барселоной