И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки

«Бавария» и Томас Тухель могут пересмотреть решение о расставании.

Ранее стало известно, что руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества с нынешним главным тренером.

По информации Abendzeitung, стороны могут заново обдумать решение о расставании, хотя некоторые члены клуба против того, чтобы Тухель остался. Считается, что « » хочет выйти в финал Лиги чемпионов-2025, который пройдет на «Альянц Арене», и Тухель может стать подходящим кандидатом для этого, если летом поучаствует в перестройке команды.

В пользу Томаса высказались такие игроки, как , , , Эрик Дайер, Джамал Мусиала и Лерой Сане.

Отмечается, что у кандидатуры Ханс-Дитера Флика в «Баварии» есть и сторонники, и противники – как и у Тухеля. Кроме того, клуб сохраняет интерес к Роберто Де Дзерби из «Брайтона».