И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки
«Бавария» и Томас Тухель могут пересмотреть решение о расставании.
Ранее стало известно, что руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества с нынешним главным тренером.
По информации Abendzeitung, стороны могут заново обдумать решение о расставании, хотя некоторые члены клуба против того, чтобы Тухель остался. Считается, что «Бавария» хочет выйти в финал Лиги чемпионов-2025, который пройдет на «Альянц Арене», и Тухель может стать подходящим кандидатом для этого, если летом поучаствует в перестройке команды.
В пользу Томаса высказались такие игроки, как Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Харри Кейн, Эрик Дайер, Джамал Мусиала и Лерой Сане.
Отмечается, что у кандидатуры Ханс-Дитера Флика в «Баварии» есть и сторонники, и противники – как и у Тухеля. Кроме того, клуб сохраняет интерес к Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
На принципиально ином уровне Бавария играла второй сезон Хайнкеса (первый - большой провал везде), сезон Флика и три у Гвардиолы (в ЛЧ при этом не складывалось), и это за 20 лет, если не больше. Болельщики с руководством сами выдумали какие-то бредовые ориентиры, хотя и Нагельсманн, и Тухель вполне справлялись. О том, как бывало тяжело в 2000-х, уже все позабыли.
Откуда вообще какой то Максимилиан Кох в курсе, что творится внутри команды?))