И у Тухеля, и у Флика есть сторонники и противники в «Баварии». За Томаса высказались Нойер, Мюллер, Кейн, Мусиала и другие игроки

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«Бавария» и Томас Тухель могут пересмотреть решение о расставании.

Ранее стало известно, что руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность продолжения сотрудничества с нынешним главным тренером.

По информации Abendzeitung, стороны могут заново обдумать решение о расставании, хотя некоторые члены клуба против того, чтобы Тухель остался. Считается, что «Бавария» хочет выйти в финал Лиги чемпионов-2025, который пройдет на «Альянц Арене», и Тухель может стать подходящим кандидатом для этого, если летом поучаствует в перестройке команды. 

В пользу Томаса высказались такие игроки, как Мануэль НойерТомас МюллерХарри Кейн, Эрик Дайер, Джамал Мусиала и Лерой Сане.

Отмечается, что у кандидатуры Ханс-Дитера Флика в «Баварии» есть и сторонники, и противники – как и у Тухеля. Кроме того, клуб сохраняет интерес к Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

32 комментария
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Что там вообще за бардак в Баварии происходит? Cначала из-за идиотов потеряли флика, потом из-за этого Нагеля уволили, да и игроки еще поднaсрали. Теперь вот Тухлого оставлять собираются, хотя при нем бавария играет гипер убого
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Удивлен, что ключевые игроки поддерживают Тухеля. То есть их все устраивает?
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Ответ madaev
Игра престолов
Надеюсь никого не убьют в конце сезона
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Игра престолов
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Ответ Александр Елисеев
Удивлен, что ключевые игроки поддерживают Тухеля. То есть их все устраивает?
А что не так с Тухелем, кроме его характера? Проиграть чемпионат рекордному в истории Байеру и выйти в полуфинал ЛЧ уже стыдно? В комментах постоянно пишут про некий "тухлый" футбол, открываю таблицу - 92 забитых мяча за тур до конца (максимум было 100). Какой же должен быть футбол-то? Или соперники от жалости пропускают?)

На принципиально ином уровне Бавария играла второй сезон Хайнкеса (первый - большой провал везде), сезон Флика и три у Гвардиолы (в ЛЧ при этом не складывалось), и это за 20 лет, если не больше. Болельщики с руководством сами выдумали какие-то бредовые ориентиры, хотя и Нагельсманн, и Тухель вполне справлялись. О том, как бывало тяжело в 2000-х, уже все позабыли.
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Ответ Александр Елисеев
Удивлен, что ключевые игроки поддерживают Тухеля. То есть их все устраивает?
Немцы обиделись на флика из-за того что ЛГБТ в сборной не поддерживал
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Ответ freeeee25
Бавария всегда ассоциировалась с порядком, а сейчас превратилась в цирк с кланами и внутренними разборками
Ну хз, для меня скорей период 10-х годов с этим ассоциируется.. А в прежние годы - спокойную команду ФК Голливуд называть не будут.
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Ответ dr. cage
Никогда бы не подумал, что Нойер и Мюллер будут за немецкого Моуриньо.. Видимо оборонять весь матч гол забитый Кейном весело..
Возможно осознали, что зря сливали всех предыдущих тренеров и решили дать этому шанс
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Бавария всегда ассоциировалась с порядком, а сейчас превратилась в цирк с кланами и внутренними разборками
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Ответ Chistian Jadson
Методы Магата сегодня уже не работают
Правда жизни в том, что сам Магат уже не работает.
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Ответ Chistian Jadson
Методы Магата сегодня уже не работают
Работают, если не давать власть игрокам и не допускать ситуации, когда игроки выше тренера в иерархии
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Ответ ОттоДракула
Им надо не Тухеля, а Феликса Магата, а то совсем булки расслабили в этом году.
Методы Магата сегодня уже не работают
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Ответ Cuccittini Aveiro
Надеюсь никого не убьют в конце сезона
Если останется Тухель - то убьют надежды на титулы
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Им надо не Тухеля, а Феликса Магата, а то совсем булки расслабили в этом году.
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Стравить игроков друг с другом - святое дело. К 2025 г. надо будет думать не о финале, а о выходе из группы.
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Когда игроки решают все за и против тренера, то делать в такой команде нечего...
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Тренер не обязательно должен быть лучшим, но он бесспорно должен подходить команде. У всех была возможность посмотреть и того и другого. Возможно Тухель даже сильнее в тактическом плане, он гик. Но Флик это плоть от плоти баварского стиля и ментальности. И ничего не изменится, ни за год, ни за десять. Приход Тухеля после его "просветления" в Индии, когда он говорил, что вполне осознаёт стилистические особенности и ментальность баварской игры, а на деле все могли это оценить, всё это только подтверждает. Взрослый человек и состоявшийся тренер неспособен кардинально меняться. Если всё так, боссы на пороге очередной ошибки, хотя меня это уже не удивляет.
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Ответ Верховный Лорд
Если останется Тухель - то убьют надежды на титулы
мм
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Ответ madaev
Игра престолов
Ули Хенес получается Тайвин Ланнистер))
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Откуда все эти новости берутся, со скоростью штука/час))
Откуда вообще какой то Максимилиан Кох в курсе, что творится внутри команды?))
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Ответ dr. cage
Никогда бы не подумал, что Нойер и Мюллер будут за немецкого Моуриньо.. Видимо оборонять весь матч гол забитый Кейном весело..
Насколько помню, между голом Кейна и вторым мячем Реала было штуки 3 удара по воротам от Баварии. Тоесть полностью в защите они явно не сидели и могли увеличить счет.
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Если Тухлый останется, то Киммих уйдёт и уйдёт скорее всего Барсу, так что Барсафанам тоже выгодно, чтоб Тухлый остался!
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команда впервые за 14 лет паркует бус в лч и их все устраивает, странные люди
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Ответ Jese Rodrigues
По игре именно не думаю что они играют убого. Лучше чем Бавария Ковача
Поставь Григоряна гл.тренером Баварии, тоже поставит игру не хуже Ковача
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Бавария банально не умеет ставить автобусы, практически не припомню,кода ей удавалось не додавить соперника, а засушить матч важный при запирании у своих ворот. А Тухель это дело очень любит,поэтому,считаю, они не совместимы.
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Ответ Chistian Jadson
Методы Магата сегодня уже не работают
Методы Магата вне времени и тенденций…
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Игроки должны играть, а не выборами тренера заниматься.
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