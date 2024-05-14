«Баварии» интересен Бруну. «МЮ» может продать хавбека ради соблюдения финансовых правил АПЛ

Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб интересуется полузащитником « » и верит, что сможет подписать его летом, сообщает The Independent.

Считается, что руководство «Юнайтед» готово отпустить португальца – клубу необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ.

Этот трансфер может поспособствовать тому, чтобы Томас Тухель остался в «Баварии» на следующий сезон – немецкому специалисту нужен был еще один креативный игрок.

В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.