«Баварии» интересен Бруну. «МЮ» может продать хавбека ради соблюдения финансовых правил АПЛ
Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию».
Мюнхенский клуб интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» и верит, что сможет подписать его летом, сообщает The Independent.
Считается, что руководство «Юнайтед» готово отпустить португальца – клубу необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ.
Этот трансфер может поспособствовать тому, чтобы Томас Тухель остался в «Баварии» на следующий сезон – немецкому специалисту нужен был еще один креативный игрок.
В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
-Коллеги, мы провели ужасный сезон, что будем делать?!
-Продадим Бруну!
-Оставим 7хага!
-А может усилим состав и уволим физрука?!
*выбрасывают последнего из окна
>В любом другом супертопе
)))
Если план - борьба за 10 место, то офк надо продавать и приглашать тренером Саутгейта.
Бруну: я всё-таки выстрелю себе в колено.