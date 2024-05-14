«Баварии» интересен Бруну. «МЮ» может продать хавбека ради соблюдения финансовых правил АПЛ

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» и верит, что сможет подписать его летом, сообщает The Independent.

Считается, что руководство «Юнайтед» готово отпустить португальца – клубу необходимо продавать игроков, чтобы соответствовать финансовым правилам АПЛ.

Этот трансфер может поспособствовать тому, чтобы Томас Тухель остался в «Баварии» на следующий сезон – немецкому специалисту нужен был еще один креативный игрок.

В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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45 комментариев
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без Бруну МЮ вообще в новую лигу уедет играть
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-2
+35
Планерка МЮ, как в том меме:
-Коллеги, мы провели ужасный сезон, что будем делать?!
-Продадим Бруну!
-Оставим 7хага!
-А может усилим состав и уволим физрука?!
*выбрасывают последнего из окна
+17
-3
+14
Это было бы очень странным решением для обоих клубов.
+14
-1
+13
Ему уже 29 лет. Заруинил лучшие годы карьеры в нынешнем МЮ.
+10
-3
+7
Ну правильно.. кого ещё продавать МЮ? Только Бруну..Главное Антони сохранить)) Идиоты!
+4
0
+4
Пахнет уткой
+4
-1
+3
Ответ Kenai Tahov
Почему Бруну впустую тратит свою карьеру в этом бесперспективном МЮ? Он ведь вполне мог бы претендовать на основу и в Реале, и в МС, и в Барсе и в любом другом супертопе.
>В барсе
>В любом другом супертопе
)))
+8
-5
+3
Ответ Аскар Хакимов
без Бруну МЮ вообще в новую лигу уедет играть
С 10 хагом это гарантировано
+6
-3
+3
Почему Бруну впустую тратит свою карьеру в этом бесперспективном МЮ? Он ведь вполне мог бы претендовать на основу и в Реале, и в МС, и в Барсе и в любом другом супертопе.
+6
-4
+2
Продайте Бруну и место в Чемпионшипе обеспечено 😁
+4
-2
+2
Бруну освобожденный
+2
0
+2
Бруну - единственный новый игрок мирового уровня в "Юнайтед" после ухода Фергюсона.
Если план - борьба за 10 место, то офк надо продавать и приглашать тренером Саутгейта.
+2
0
+2
Ответ Мукунку хороший
Ну правильно.. кого ещё продавать МЮ? Только Бруну..Главное Антони сохранить)) Идиоты!
Кто бы его ещё купил
+1
0
+1
Ответ Kenai Tahov
Почему Бруну впустую тратит свою карьеру в этом бесперспективном МЮ? Он ведь вполне мог бы претендовать на основу и в Реале, и в МС, и в Барсе и в любом другом супертопе.
Бруну катался между Спортингом и Удинезе до 25 лет.
+2
-1
+1
Ответ Евгений Есиков
Если предложат хорошие деньги то нужно продавать . Тем более, что собираются строить новую команду. Игрок не плохой конечно но есть у него большие минусы по характеру и как капитан он вообще не подходит, плюс годы идут а он не молодеет...
Кого на его место? Его две игры не было и в атаке вообще полный ноль
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Ответ Football Forever
Разве что в обмен на Мусиалу, Дэвиса и Киммиха. Тогда отпустим.
И Нойера давай ещё поменяем на Пантеру)
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Ответ Raar
Это было бы очень странным решением для обоих клубов.
Почему же, для ротации Баварии очень даже кстати
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Мусиала на фланг?
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Ответ kaviknat
Кого на его место? Его две игры не было и в атаке вообще полный ноль
Искать надо. Свято место пусто не бывает!
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Ответ che kaif
Мусаила в реал на повышение
Он хорош, но клуб пойдёт за Вирцем через год.
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Ответ che kaif
Мусаила в реал на повышение
Вместо кого?
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Для соблюдения правил можно и шлак всякий продать, спиннер например
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В момент, когда Бруну и Кейн выиграют лигу или ЛЧ вместе, в мире наступит ледниковый период.
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Правильно. Продать Бруно продлить спинера с мартиалем и подписать дзюбу
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Читаю следующую новость: Бавария интересуется тенхагом.
Бруну: я всё-таки выстрелю себе в колено.
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нельзя продавать Бруну. один из немногих топ-игроков в нынешнем МЮ
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Как бы Бруну не принижали, но свои 15 по Г+П он делает каждый сезон, в отличии от других
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🦆 жирная какая
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А кто там тогда играть будет то?
0
0
0
Если предложат хорошие деньги то нужно продавать . Тем более, что собираются строить новую команду. Игрок не плохой конечно но есть у него большие минусы по характеру и как капитан он вообще не подходит, плюс годы идут а он не молодеет...
0
0
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