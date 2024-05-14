«Супруга Песьякова дружит с женой руководителя банка «Солидарность». Там позвонили в «Крылья»: «Возьмите парня». Карпов о переходе вратаря

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Футбол

В предстоящем трансфере Сергея Песьякова поучаствовала его жена.

Ранее сообщалось, что 35-летний вратарь близок к переходу в «Крылья Советов». «Ростов» подтвердил, что игрок покинет клуб. 

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как самарский клуб вышел на Песьякова. 

«Деньги Песьякову предлагают примерно одинаковые, чуть больше дают «Крылья». Контракт один и тот же – по схеме «1+1».

Но «Ростов» так сильно затянул с подписанием контракта, что жена Песьякова разнервничалась. А она дружит с женой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов». Та ей сказала: «Я поговорю».

Поговорила. Позвонили вниз и сказали: «Возьмите парня». И вот – Песьяков близок к переходу в «Крылья Советов», – сказал Карпов. 

15 комментариев
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Объясните кто-нибудь как это работает? Откуда у левого типа такие подробности приватной беседы двух дам?)
Они вместе просеко где-то выпивали?)
+20
-2
+18
А Карпов дружит с супругой Песьякова? иначе откуда у него такие инсайды)
+12
0
+12
внимание вопрос - с какой из двух жен спит Карпов?
+8
-1
+7
Ответ nq8hnknjtd
Объясните кто-нибудь как это работает? Откуда у левого типа такие подробности приватной беседы двух дам?) Они вместе просеко где-то выпивали?)
Наверное откуда мы знаем сколько, где и когда распилили в Минобороны или типа того… Нет дыма без огня и люди тупо сливают информацию и что известно одному, то известно….
+11
-5
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Святая женщина
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-1
+2
Известный своей точностью источник... назовем ЭТО информацией.
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Ответ nq8hnknjtd
Объясните кто-нибудь как это работает? Откуда у левого типа такие подробности приватной беседы двух дам?) Они вместе просеко где-то выпивали?)
В пятерочки нечаянно встретились
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Хорошая жена
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Мимолетным зрением прочитал Карпин...
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зарема зашла в чат
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Ну если спонсор сказал, то понятно... В принципе не сомневался в нашем конченном руководстве.
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с такой супругой Пися ещё долго стоять будет... где нибудь
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Карпов врёт.
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Ответ nq8hnknjtd
Объясните кто-нибудь как это работает? Откуда у левого типа такие подробности приватной беседы двух дам?) Они вместе просеко где-то выпивали?)
Он наверное сидит в фургоне возле их дома и прослушывает телефон.
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