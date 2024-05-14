«Супруга Песьякова дружит с женой руководителя банка «Солидарность». Там позвонили в «Крылья»: «Возьмите парня». Карпов о переходе вратаря
В предстоящем трансфере Сергея Песьякова поучаствовала его жена.
Ранее сообщалось, что 35-летний вратарь близок к переходу в «Крылья Советов». «Ростов» подтвердил, что игрок покинет клуб.
Инсайдер Иван Карпов рассказал, как самарский клуб вышел на Песьякова.
«Деньги Песьякову предлагают примерно одинаковые, чуть больше дают «Крылья». Контракт один и тот же – по схеме «1+1».
Но «Ростов» так сильно затянул с подписанием контракта, что жена Песьякова разнервничалась. А она дружит с женой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев Советов». Та ей сказала: «Я поговорю».
Поговорила. Позвонили вниз и сказали: «Возьмите парня». И вот – Песьяков близок к переходу в «Крылья Советов», – сказал Карпов.
Они вместе просеко где-то выпивали?)