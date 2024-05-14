Аня Тейлор-Джой о финале ЧМ-2022: «Тот еще матч! Я не могла усидеть на месте, разбудила друзей. Хочу встретиться с Месси»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами кино Футбол

Аня Тейлор-Джой рассказала о желании встретиться с Лионелем Месси.

– Пришло время спросить о Месси...

– Я хочу встретиться с Месси. В том числе потому что в Лос-Анджелесе я смотрела чемпионат мира, и в тот момент...

Спасибо. Спасибо, что спросили об этом. 

– При  счете 3:3 [в финале] ты чувствовала...

– Я не могла усидеть на месте. Я ходила вот так (показывает пальцем жест «взад-вперед»). Я разбудила всех друзей, которые смотрели его со мной, потому что в Лос-Анджелесе, кажется, было 6 часов утра. И да, это был тот еще матч! – сказала американо-британская актриса, которая в детстве жила в Аргентине.

11 комментариев
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Я бы сам с Аней Тейлор Джой встретился. Даже чисто поглазеть
+11
-4
+7
Инопланетянка хочет встретиться со своим видом
+7
-1
+6
Ответ Tydeus
Я бы сам с Аней Тейлор Джой встретился. Даже чисто поглазеть
Ну, поГЛАЗеть там действительно есть на что 👁️ 👁️
+2
0
+2
Ответ Tydeus
Я бы сам с Аней Тейлор Джой встретился. Даже чисто поглазеть
На вкус и цвет, как говорится. .
+4
-3
+1
Ответ Жозе Толиачиньо
Инопланетянка хочет встретиться со своим видом
И тоже росла в Аргентине. Видать, там где-то посадочная база👽
+2
-1
+1
Да, а с трибуны это вообще был незабываемый матч.
Подтверждаю)
+2
-2
0
Ответ rigobersong
Все мировые селебы хотят встречи с Месси, а где-то в пустыне у криштика только верблюды и саранча:))
Даже не вся саранча хочет)
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Ответ Tydeus
Я бы сам с Аней Тейлор Джой встретился. Даже чисто поглазеть
Прешь её?
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