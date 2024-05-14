Дмитрий Аленичев: «Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский. Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Оренбург лимит на легионеров Клаудиньо Сочи Футбол

Дмитрий Аленичев считает нынешний лимит на легионеров подходящим для Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

– Нынешняя формула лимита на легионеров подходит РПЛ?

– А почему нет, если играют качественные легионеры? Тот же «Сочи» как усилился – я был впечатлен их игрой. В том же «Оренбурге» хорошие легионеры. И это я не говорю про наши топ-клубы. В плане зрелищности нынешние легионеры помогают РПЛ – я только за.

8 иностранцев на поле – это нормально. А если русские будут сильнее, то они и будут играть. Тренер же сам себе не враг. Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский футболист. Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

37 комментариев
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Выдал базу
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А теперь усложним задачу: Кто выйдет в основе, если условный Иванов слабее условного Клаудиньо, но лимит не позволяет поставить в основу условного Клаудиньо?
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Наконец то услышал адекватные слова насчет паспортистов и лимита
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Все правильно Аленичев сказал, если наши ногомячисты мяч ни принять ни отдать не могут обучаясь в академиях на искусственных полях, а условный африканец убегающий от носорога при этом набивая булыжником играет лучше, то кто тут виноват? Явно не лимит
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Ответ Cuccittini Aveiro
Иванов?
Зачетку!
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И в том, что купить африканца - дешевле и проще, чем подготовить качественного доморощенного футболиста.
Короче, систему нужно менять на корню, и не только в футболе.
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разнес по фактам лимитчиков
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Ответ Артем Коваленко
Он имел ввиду электронные часы)
подушню ещё раз) мне кажется, сломанные электронные вообще времени не будут показывать, либо всегда спешить или всегда отставать) нафиг я это вообще пишу))))
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Ответ Николай Бойко
Даже сломанные часы раз в сутки показывают правильное время)
Подушню, вообще-то два раза)
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Ответ Легато
Клаудиньо, потому что у него есть паспорт РФ
Походу не сдал)
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не знаю-не знаю, дело ещё и в тренерах...
у некоторых совершенно конкретный Глушенков даже в команду не вызывается... хотя куда уж сильнее
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Должны играть сильнейшие,а создание искусственности ведёт к увеличению з/п паспортистам.
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Аргумент сомнительный. Зенит специально разворачивает скаутскую деятельность в Бразилии, им предлагают футболистов, они их отсматривают и покупают. Кто отсматривает и предлагает условных Ивановых - неизвестно, но точно не те же люди. Если на стол Медведеву упадет Дазинильо из Гремио или Г. Букин из ФК Екатеринбург, он даже размышлять не будет.
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Ответ Антимосковский
поэтому дзюба из фк пищевик получал 3.5 миллиона евро в год, ага
Слушайте, мы же не сраниваем лучших игроков России и Бразилии. Мы говорим о бразильских и российских малоизвестных игроках, иногда вообще ноунеймах.
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Ответ Cuccittini Aveiro
Иванов?
Клаудиньо, потому что у него есть паспорт РФ
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Ответ Batitotti
А теперь усложним задачу: Кто выйдет в основе, если условный Иванов слабее условного Клаудиньо, но лимит не позволяет поставить в основу условного Клаудиньо?
Выйдет Алип.
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Ответ Batitotti
А теперь усложним задачу: Кто выйдет в основе, если условный Иванов слабее условного Клаудиньо, но лимит не позволяет поставить в основу условного Клаудиньо?
Иванов?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
подушню ещё раз) мне кажется, сломанные электронные вообще времени не будут показывать, либо всегда спешить или всегда отставать) нафиг я это вообще пишу))))
Ну так мы о рабочих часах разговариваем)
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Ответ White Bone
Все правильно Аленичев сказал, если наши ногомячисты мяч ни принять ни отдать не могут обучаясь в академиях на искусственных полях, а условный африканец убегающий от носорога при этом набивая булыжником играет лучше, то кто тут виноват? Явно не лимит
Вобщем отправить наших в Африку на стажировку, дать по булыжнику пусть набивают, да убегают от носорогов, огонь академия футбола будет
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Ответ Sultan Abdulazizov
Выдал базу
Иванову условно дадут?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Подушню, вообще-то два раза)
Он имел ввиду электронные часы)
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Вообще вся эта история с паспортами и высокими зп это подмена понятий.Если мы берём всяких Бариновых,Зобниных,Смоловых тогда понятно,но речь идёт о молодом поколении. Откуда взять опыт 18-19 летнему Иванову и развивать свой скилл,если он лавку полирует.Есть хороший пример Глушенкова молодой футболист,который после пары сезонов в Крыльях после перехода в Локо набравшийсь опыта лучший ассистент РПЛ потому что ему дают играть,а есть Коваленко который после перехода из тех же Крыльев только в Зенит сколько матчей сыграл ??
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так у нас и в Первой лиге (так она называется? ) тоже легионеры прекрасно играют вместо наших...И откуда на них деньги берут не в Зените? Какой там лимит? 3 на поле?
Может и в детский футбол завезти рассаду?
Вопрос ведь ЗАЧЕМ? А не почему...
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Сделать все, чтобы выходили наши ребята, это необязательно запретить ненаших
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Будет играть тот,за кого заплатили больше денег.
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Сегодня к нам приедет лишь условный Абелардо
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Если условный Иванов будет слабее условного Клаудиньо, но при этом Клаудиньо будет девятым, будет играть русский.
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Почему то вспомнил скандал , когда зенит купил Халка и Витселя и дал им зп выше русских « звезд «
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