Дмитрий Аленичев: «Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский. Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов»

Дмитрий Аленичев считает нынешний лимит на легионеров подходящим для Мир РПЛ.

Ранее председатель Госдумы раскритиковал лимит: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята».

– Нынешняя формула лимита на легионеров подходит РПЛ?

– А почему нет, если играют качественные легионеры? Тот же «Сочи» как усилился – я был впечатлен их игрой. В том же «Оренбурге» хорошие легионеры. И это я не говорю про наши топ-клубы. В плане зрелищности нынешние легионеры помогают РПЛ – я только за.

8 иностранцев на поле – это нормально. А если русские будут сильнее, то они и будут играть. Тренер же сам себе не враг. Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский футболист. Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов, – сказал бывший главный тренер «Спартака».