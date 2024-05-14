Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду может задержаться в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» не исключает возможности продления контракта до 2026 года, сообщает журналист Бен Джейкобс. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Саудовские менеджеры хотят сохранить Роналду. Продление телевизионных прав запланировано на 2025 год, и присутствие Роналду в лиге считается важным.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
еще два года без трофеев , альнасру это надо?
+20
-12
+8
Надо будет, еще на чм ехать
+10
-4
+6
Ответ Алексей Дмитриев
Лучше в МЛС поехать, будет очень круто. Если МЛС смогут развить до топ чемпионата.
Вас не удивляет факт того, что несмотря на гигантскую финансовую выгоду - Роналду уже столько лет не ездит в Штаты! Его тут сразу привлекут по старому делу об изнасиловании. Поэтому видимо адвокаты советовали ему не ездить в Штаты.
+7
-3
+4
Будет продлевать пока 1000 голов не забьет, а потом во всех инстаграмах как умалишенный это постить и гордиться, что искуственно намусорил стату в пустыне:)) кринжик слишком предсказуем:))
+4
-2
+2
Честно говоря, всем уже аль-наср.
+2
0
+2
Ответ RashNomadKazakh
В точку. Штаты для КриРо закрыты навсегда.
Коричневая глазурь7)
+1
0
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
Вас не удивляет факт того, что несмотря на гигантскую финансовую выгоду - Роналду уже столько лет не ездит в Штаты! Его тут сразу привлекут по старому делу об изнасиловании. Поэтому видимо адвокаты советовали ему не ездить в Штаты.
В точку. Штаты для КриРо закрыты навсегда.
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Какое позорище конечно:) Саудиты такие терпилы оказались:) То футболкой писюнчик свой маленький потеребит, то наступит на игрока соперника:))
А тебя именно волнует что он маленький?)
+1
-1
0
верблюдам все равно
+5
-5
0
Ответ Iamliam
Пока 1000 голов не забьет не успокоится, я так понимаю)
А если Лео решит 1000 голов забить, кринж вообще не уйдет из футбола🤣
Будет паразитировать на бедных клубах в ожидании когда Лео закончит)
0
0
0
Ответ Денис Ширинов
Надо будет, еще на чм ехать
Что бы опять вылететь на ранней стадии?
0
0
0
Ответ cektor
еще два года без трофеев , альнасру это надо?
Аль Наср ещё ладно, а вот сборной в нагрузку ещё на 2 года...
0
0
0
Ответ Messi GOAT
А Юве ? А МЮ ? А им надо было это??? Но в руководстве клуба никогда нету адекватных людей, разбирающихся в футболе. Есть только люди которые видят в раналде медиапроект за которым пойдет толпа авейрафилов, как собственно и происходит.
ну да, все разбирающиеся в футболе сидят на спортсру. ну и примазавшийся к ним мостовой.
+1
-1
0
Ответ Vatikan
Рон велик!
Нет, он самокат🥸
0
0
0
Какое позорище конечно:) Саудиты такие терпилы оказались:) То футболкой писюнчик свой маленький потеребит, то наступит на игрока соперника:))
+2
-2
0
Дал бы уже аль насру вздохнуть спокойно.
Стадионы пустые, трофеев нет.
Зачем оно аль насру не понятно.
+1
-1
0
Будто бы у него есть варианты куда перейти.
+2
-2
0
А может и не продлить, спасибо журналистам за их работу. Но навряд ли ему предложат больше денег где-то ещё
0
0
0
Не видать аль насру титулов еще года два!
Ну зато будет развлекать бедуинов кринжовыми выходками На поле!
Клоун на потеху народу
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий