Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го

Криштиану Роналду может задержаться в Саудовской Аравии.

Нападающий « » не исключает возможности продления контракта до 2026 года, сообщает журналист Бен Джейкобс. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Саудовские менеджеры хотят сохранить Роналду. Продление телевизионных прав запланировано на 2025 год, и присутствие в лиге считается важным.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.