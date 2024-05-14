Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026-го
Криштиану Роналду может задержаться в Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» не исключает возможности продления контракта до 2026 года, сообщает журналист Бен Джейкобс. Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
Саудовские менеджеры хотят сохранить Роналду. Продление телевизионных прав запланировано на 2025 год, и присутствие Роналду в лиге считается важным.
В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
Будет паразитировать на бедных клубах в ожидании когда Лео закончит)
Стадионы пустые, трофеев нет.
Зачем оно аль насру не понятно.
Ну зато будет развлекать бедуинов кринжовыми выходками На поле!
Клоун на потеху народу