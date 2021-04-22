Санкции от УЕФА за Суперлигу, «Барса» и «Реал» в топе самых дорогих клубов мира, еще один судья РПЛ отстранен от матчей и другие новости утра

1. УЕФА объявил о санкциях за Суперлигу. 9 из 12 топ-клубов приняли меры союза – удержание 5% доходов от еврокубков за год, пожертвование в 15 млн евро, огромные штрафы в случае повторения истории. Еще и АПЛ крупно оштрафует 6 клубов-основателей Суперлиги, но очки снимать не будут.

Решение по «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» примет дисциплинарный комитет УЕФА, эти клубы не вышли из Суперлиги. Например, в «Барсе» считают заявление УЕФА «неприемлемым» и требуют «уважения».

2. Нападающий «Сочи» Антон Заболотный станет игроком ЦСКА, контракт на 2 года. «Милан» хочет подписать Влашича и может предложить ЦСКА 20 млн евро. «Брайтон» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым. «Динамо» летом постарается купить Бакаева у «Спартака». «Болонья» следит за защитником ЦСКА Дивеевым. «Зенит» интересуется хавбеком «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.

3. НХЛ. Очередной гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Анахаймом» (4:3 ОТ), «Вашингтон» без Овечкина и Кузнецова уступил «Филадельфии» (2:4), «Тампа» проиграла борющемуся за плей-офф «Далласу» (2:5). Все результаты дня – здесь.

4. «Барса», «Реал» и «Бавария» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира, остальные места заняли коллективы из американского футбола, бейсбола и баскетбола. В топ-50 в рейтинге Forbes попали 9 футбольных команд.

5. «Сочи» обыграл «Ротор» (2:1) в 29-м туре РПЛ благодаря голу с участием Заболотного на 93-й минуте. «Сочи» проиграл лишь один домашний матч в сезоне Премьер-лиги – «Зениту», и только петербуржцы победили южан дважды. «Ахмат» победил «Тамбов» (3:1).

6. «Авангард» стал самым популярным клубом России в соцсетях в апреле, «Спартак» – 2-й, «Зенит» – 4-й.

7. НБА. 48 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Денвер», «Лейкерс» проиграли «Портленду» и другие результаты.

8. Трансферы. «Реал» готов продать Азара за 50 млн евро, его поведение после игры с «Челси» вывело боссов клуба из себя. Левандовски интересен «Челси», «Ман Сити» и «ПСЖ», «Бавария» хочет за него минимум 60 млн евро. Салах – в шорт-листе «Челси» на позицию форварда. Холанд и Лукаку – приоритетные варианты. «Боруссия» готова продать Санчо примерно за 90 млн евро. Облак хочет перейти в английский клуб из топ-6, «МЮ» интересен этот вариант – Де Хеа может уйти, например , в «Рому» Моуринью. Хакими открыт к переходу в «Баварию».

9. Судья Станислав Васильев отстранен от матчей РПЛ за ошибку против «Ахмата». РФС проводит служебную проверку. Арбитру предложат пройти тест на полиграфе. Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Уфой». Кабелла неверно получил вторую желтую в матче с «Сочи».

10. Надаль проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Мадриде, Тим, Берреттини, Рууд вышли в 1/2 финала. Медведев обойдет Рафаэля в рейтинге и будет вторым сеяным на «Ролан Гаррос».

11. АПЛ впервые за 9 лет будет первой в таблице коэффициентов УЕФА и побьет рекорд Ла Лиги по очкам за сезон.

12. Александр Шлеменко победил решением судей Марсио Сантоса на AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

13. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов попал в ковид-протокол во второй раз в сезоне. Александр Овечкин вне игры из-за травмы, он пропустит 10 матчей НХЛ в сезоне второй раз в карьере.

14. Британское правительство ведет переговоры о переносе финала Лиги чемпионов в Англию из-за попадания Турции в коронавирусный «красный список».

15. На Гран-при Испании в 1-й практике победил Боттас, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й. Во 2-й практике лучшим был Хэмилтон, Боттас – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й.

16. Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по керлингу. Ранее команда отобралась на Олимпиаду-2022.

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