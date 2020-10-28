«Брайтон» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов привлек внимание «Брайтона».

Английский клуб заинтересован в услугах 22-летнего игрока и рассматривает его как футболиста, который способен на долгое время закрыть позицию голкипера.

«Брайтон» следит за Сафоновым около года, однако клуб смущает недавняя травма голкипера и его высокая трансферная стоимость, сообщает Eurostavka. «Чемпионат» подтверждает эти сведения.

В августе 2019 года сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Байера».

В этом сезоне россиянин провел 19 матчей в РПЛ и пропустил 26 голов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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