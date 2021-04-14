АПЛ впервые за 9 лет будет 1-й в таблице коэффициентов УЕФА и побьет рекорд Ла Лиги по очкам за сезон

АПЛ выйдет на первое место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря удачному выступлению английских клубов в еврокубках.
Впервые за 9 лет английская Премьер-лига поднимется на первую строчку в таблице, сместив оттуда Ла Лигу.
АПЛ занимала первое место в рейтинге с сезона-2007/08 по сезон-2011/12. Английские клубы выступили лучше испанских в последних трех сезонах еврокубков из пяти, что позволило сократить отставание от Ла Лиги в таблице коэффициентов, а затем и выйти на первое место в ней.
Кроме того, АПЛ побьет рекорд Ла Лиги по числу набранных очков в таблицу коэффициентов за сезон после того, как в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы вышли три английских клуба.
В сезоне-2015/16 «Реал» выиграл Лигу чемпионов, а «Севилья» – Лигу Европы. Тогда испанские клубы набрали 23,928 очка в рейтинге. У английских клубов в этом сезоне уже такой же показатель. После того как будут сыграны финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, клубы АПЛ установят новый рекорд.