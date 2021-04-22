В «Барсе» считают заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым» и требуют «уважения»

В субботу «Барселона» планирует выпустить заявление в связи с позицией УЕФА.
Организация сегодня официально сообщила о договоренности по реинтеграции 9 из 12 клубов Суперлиги. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» отказались выходить из Суперлиги, решение по ним примут позднее.
Источники из «Барселоны», как пишет Mundo Deportivo, объяснили, что позиция УЕФА «неприемлема», и они заслуживают «уважения».
Каталонцы настаивают на том, что УЕФА оскорбляет клубы, которые его кормят, и играет с огнем.
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