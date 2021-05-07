Овечкин не сыграет против «Филадельфии» из-за травмы. Он пропустит 10 матчей НХЛ в сезоне второй раз в карьере

Нападающий «Вашингтона» пропустит матч против «Филадельфии» из-за травмы нижней части тела.

Игра состоится 8 мая.

Россиянин не вошел в состав команды из-за травмы в 6-й раз в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее он также пропустил 4 матча после попадания в ковид-протокол.

Таким образом, Овечкин пропустит игру в 10-й раз в сезоне.

Как отмечает журналист NHL.com Том Гулитти, форвард еще не пропускал больше 10 матчей за сезон.

В сезоне-2009/10 он также не принял участия в 10 играх, пропустив 6 матчей из-за травмы плеча и 4 из-за дисквалификации.

За 16 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил в общей сложности всего 39 матчей.

Напомним, 4 мая россиянин вернулся в состав , но провел всего одну смену в игре с «Рейнджерс».