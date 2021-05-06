«Авангард» стал самым популярным клубом России в соцсетях в апреле, «Спартак» – 2-й, «Зенит» – 4-й

«Авангард» занял первое место среди спортивных клубов России по просмотрам на YouTube и взаимодействиям в других соцсетях в апреле, сообщает группа клуба во «ВКонтакте» со ссылкой на данные JagaJam.

Общее число реакций и просмотров соцсетей омского клуба составило 4,83 млн без учета «ВКонтакте» (632 683).

Второе место занимает футбольный клуб «Спартак» (2,9 млн), третье – ЦСКА (2,2 млн). В топ-7 также вошли «Зенит» (1,7 млн), «Ак Барс» (1,6 млн), «Рубин» (0,5 млн) и СКА (0,3 млн).

В рейтинге самых популярных спортивных клубов мира на YouTube в апреле «Авангард» занял 9-е место (2,69 млн), обойдя «Аякс», «Ювентус», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Рому». Первое место заняла «Барселона» (33,27 млн), второе – «Манчестер Юнайтед» (19,05), третье – «Ман Сити» (11,06).

«Авангард» также занял первое место среди хоккейных клубов мира по просмотрам на YouTube и взаимодействиям в других соцсетях.

Второе место занимают с 4,48 млн. Замыкает тройку лидеров «Бостон» (4,25 млн). В топ-8 также вошли (4 млн), (3,34 млн), «Монреаль» (2,76 млн), (2,62 млн) и (2,16).

Напомним, в апреле «Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина, обыграв ЦСКА (4-2 в серии).