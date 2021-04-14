«Боруссия» готова продать Санчо за сумму около 90 млн евро. Хавбек хочет играть в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, интерес к игроку проявляют четыре клуба, «Манчестер Юнайтед» – в их числе. Манкунианцы сохраняют интерес к Санчо, несмотря на неудачный исход переговоров о трансфере хавбека в прошлом году.

Утверждается, что «Боруссия» отпустит англичанина, если за него предложат около 80 миллионов фунтов (почти 93 млн евро).

В следующем сезоне Санчо хочет играть в Лиге чемпионов. Сейчас «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги, на одно очко отставая от идущего четвертым «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что борьбу за хавбека будут вести «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси».

В этом сезоне футболист забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах немецкого чемпионата. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья